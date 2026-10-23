محافظ مطروح : ضبط ونحر الماشية السائبة وتوزيع لحومها على الفقراء والمستشفيات ودار الأيتام

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الماشية السائبة، من الأبقار والماعز، المنتشرة بالشوارع ومقالب القمامة والكورنيش والأحياء السكنية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

نحر الماشية

وقرر المحافظ نحر الماشية التي سيتم ضبطها، وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين والمستشفيات ودور الأيتام، بما يحقق الاستفادة منها في خدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء محم رج رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح أن انتشار الماشية بالشوارع يتسبب في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، وتعطيل حركة المرور وزيادة احتمالات وقوع الحوادث، فضلًا عن الإضرار بالبيئة.

واضاف انه من المقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الطب البيطري والتضامن الاجتماعي ومجلس مدينة مرسى مطروح، للإشراف على إجراءات نحر الماشية وتوزيع اللحوم على الجهات والفئات المستحقة.