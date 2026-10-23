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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط سيدة بتهمه الاعتداء علي شقيقتها المعاقة بواسطة عصا بالمحلة

ضبط سيدة المتهمة بالاعتداء على شقيقته داخل منزل بالمحلة
ضبط سيدة المتهمة بالاعتداء على شقيقته داخل منزل بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط سيدة بتهمه الاعتداء علي شقيقتها من ذوي الاعاقة بواسطة عصا بالمحلة إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا مقطع فيديو مصور يكشف لحظات اعتداء سيدة علي شقيقتها من ذوي الهمم بواسطة عصا واجبارها علي تنظيف غرفه المنزل بنطاق أحدي قري مركز المحلة.

جهود أمنية 


وكثفت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها حتي حدد موقع المنزل الذي شهد الواقعة المذكورة .

ضبط المتهمه

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد أحمد بهاء وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

ضبط الاخت المتهمه

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني ضبط سيدة متهمه بالاعتداء علي شقيقتها ذوي الهمم المحلة

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