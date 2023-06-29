إيرادات شباك التذاكر .. بيت الروبي يواصل الصدارة ويلاحقه تاج

تشهد دور العرض عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم الصيف بشباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات، بشأن ليلة أمس، الأربعاء أول أيام عيد الاضحى، حيث بلغت إيراداته 13 مليون جنيها.

فيلم بيت الروبى

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 5.8 مليون جنيها ، ليحصل علي المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات .

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

فيلم تاج

بينما جاء فى المرتبة الثانية فيلة “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى حيث حقق إيرادات بلغت 3,8 مليون جنيه".

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

فيلم البعبع

بينما يفوز فيلم “البعبع” بالمركز الثالث حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 2.2 مليون جنيه.

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

فيلم مستر اكس

وجاء فى المرتبة الأخيرة فيلم “مستر إكس” والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 1.7 مليون جنيه وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم مستر إكس تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى لتحريض الرجال على عدم الزواج او الطلاق من أزواجهن.