تامر حسني يكشف موعد عرض فيلم تاج

كشف الفنان تامر حسني، عن موعد عرض فيلمه الجديد “تاج” والذي ينافس به في موسم عيد الأضحى الحالى.

وقال تامر حسنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: حالاً فيلم تاج بيتوزع على السينمات اللي بتعرض الفيلم في مصر و الوطن العربي و العالم كله مستنيكوا تشوفوا الفيلم ان شاء الله النهارده اول ايام عيد الاضحى المبارك الساعه ١٠ الصبح و توقعوني اجيلكوا في سينمات كتير.. بعدين هحكيلكم الناس اللي في الصور تعبوا قد ايه مستنيكوا يا جماعه من ١٠ الصبح ان شاء الله .. تاج يارب يا مسهل و عيد سعيد على الكل ، كل سنه و كل يوم و انتوا بصحه وسلام و فرح و نجاح".

تامر حسنى

فيلم تاج

تمكن برومو فيلم “ تاج” من بطولة تامر حسني ، والذى من المقرر ان يطرح خلال موسم عيد الأضحي المبارك ، من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة فى مصر ، عبر موقع يوتيوب .

وحقق برومو فيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط .

ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق