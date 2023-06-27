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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

محمود عبد المغنى
محمود عبد المغنى

حرص عدد من الفنانين والمشاهير على مشاركة جمهورهم بعض الصور أثناء تواجدهم فى الحج على جبل عرفات وظهر بعضهم مع أسرهم والبعض الآخر بمفرده وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

عماد زيادة

نشر الفنان "عماد زيادة"، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، من جبل عرفات، حيث سافر منذ عدة أيام إلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وكتب "عمادة زيادة" تعليقا علي الصورة حيث قال : " لبيك اللهم لبيك  لبيك .. اللهم تقبلنا منا الدعاء من أطهر بقاع الأرض.. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ".

وعلق عدد كبير من متابعيه وأصدقائه علي تلك الصورة، حيث وجهوا له التهنئة بأداء فريضة الحج، طالبين منه الدعاء.

شريف مدكور

بينما شارك الإعلامي شريف مدكور، صوراً جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر خلال أدائه مناسك الحج، من فوق جبل عرفات، وعلق: “الحج شريف”.

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محمود عبد المغنى

أما الفنان محمود عبد المغنى قام بنشر صورة له وزوجته أبناء تواجدها على جبل عرفات أثناء أداء فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية.

وعلق محمد عبد المغنى على الصورة قائلا : "الحمد لله صلاة الفجر من على جبل عرفة ربنا يكتبهالكم جميعا ".

دعاء فاروق

كما نشرت دعاء فاروق فيديو لها من المسجد النبوي وعلقت : مستمتعين بوجود دكتور حسام موافي معانا في الحج، وهذا جزء من خواطره وتأملاته معنا في ليلة يوم عرفة.

النجوم يؤدون مناسك الحج
النجوم يؤدون مناسك الحج
النجوم يؤدون مناسك الحج
النجوم يؤدون مناسك الحج
النجوم يؤدون مناسك الحج
النجوم يؤدون مناسك الحج
النجوم يؤدون مناسك الحج
النجوم يؤدون مناسك الحج
النجوم يؤدون مناسك الحج
النجوم يؤدون مناسك الحج
الإعلامي شريف مدكور الفنان محمود عبد المغني دعاء فاروق شريف مدكور عماد زيادة محمود عبد المغني مناسك الحج فريضة الحج جبل عرفات

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