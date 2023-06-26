بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

كشف الفنان محمد رياض عن حيرته عند تقديمه شخصية هايم فى مسلسل "المداح أسطورة العشق" والتى عرضت فى رمضان الماضى.

وقال محمد رياض فى ندوة صدى البلد: شخصية هايم فى مسلسل المداح أسطورة العشق كانت صعبة جدا وكنت فى حيرة كبيرة بسببها حيث لم أكن اعرف كيف يمكن أن اؤديها.

وأضاف محمد رياض : كنت حريص على الإبتعاد تماما عن الشكل النمطى الذى قدم من قبل عن صورة الشيطان وبدأت فى التفكير للشكل الخارجي للشخصية وكان أساسها نظرات العين وكانت هناك بعض العدسات التى بحثت عنها حتى وصلنا إلى شكل معين للنظارة وفكرت ايصا فى الشكل الداخلي للشخصية حيث كان شيطان ليس لديه أى أحاسيس او مشاعر ومجرد من أى احساس وليس لديه عائلة او زوجة او أطفال.

محمد رياض والمهرجان القومى للمسرح

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناد مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، مضيفا أن هذا التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية خاصة وإنه أحد أبناء المسرح المصري، وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.

وأكد رياض أن المسرح يعد واجهة براقة للفنون ، ويمثل جزء من الريادة المصرية وقوتها الناعمة، مبديًا تطلعه، لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

مهرجان القومى للمسرح

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتي 12 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.