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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور نادر لـ صفاء أبوالسعود.. وهذه صلة قرابتها بالفنانة أروى جودة |فيديو

اروى جودة
اروى جودة

حرصت الفنانة صفاء أبو السعود على حضور عزاء والد الفنانة أروى جودة فى ظهور نادر لها والذى أقيم بالأمس فى مسجد الحامدية الشاذلية. 

ويأتى حضور صفاء أبو السعود لعزاء والد أروى جودة لـ القرابة التى تجمعها بالفنانة أروى جودة حيث تعد خالتها “شقيقة والدة أروى جودة” وهو ما لا يعرف الكثير. 

عزاء والد أروى جودة 

حرص كل من المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر وعمرو يوسف وكندة علوش وجومانا مراد وأشرف زكي وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.

وشارك ايضا المنتج محمد حفظى، ودرة والمخرج عمرو سلامة، والفنان صبري فواز، والفنان أحمد زاهر، ونقيب المهن التمثيلية الفنان والدكتور اشرف زكي والفنان عمرو يوسف، وسيد رجب، والفنان هشام ماجد، والمخرج عمرو سلامة، وغيرهم من نجوم الفن. 

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وفاة والد أروى جودة

وكانت قد أعلنت أروى جودة وفاة والدها من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أبى العزيز"، وقد حرص عدد كبير من الجمهور والمتابعين على مواساتها والدعاء لوالدها بالرحمة.

أحدث أعمال أروى جودة فيلم يوم 13 الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، وكانت تدور أحداث فيلم "يوم 13" فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

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