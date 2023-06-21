هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

هز خبر وفاة النجم العالمي الكوري الشهير تشوي سونج بونج، الوسط الفني خاصة أنه معروف بأعمال الغنائية الشهيرة وهو ما تسبب فى حالة من الحزن الشديد.

وكشفت الشرطة عن ملابسات وفاة تشوي سونج بونج ، حيث وجدوه فى منزله ميتا بعد أن كتب رسالة له عبر إنستجرام تؤكد أنه أقدم على الانتحار والخلاص من نفسه.

تشوي سونج بونج

وجاءت رسالة تشوى سونج بونج: مرحبًا، هذا سيونج بونج تشوي السبب في أنني أكتب هذا لأنه آخر شيء أرسله إلى معجبي، وإذا رأيت هذا، فأنا ميت بالفعل. من عام 2011 إلى الوقت الحاضر، تلقيت الاهتمام والحب من الكثير من الناس. أشكرك بصدق وأعبر عن امتناني، نظرًا لأن هذه هي آخر مشاركة، أريد أن أخبرك بهذا الاستياء، لكن الحب الذي تلقيته على مر السنين نما كثيرًا لدرجة أنني قررت أن أطلبه في قلبي، أنا آسف بصدق على أخطائي الحمقاء وأولئك الذين أصيبوا بأضرار.

وتابع تشوي سونج بونج متحدثًا عن حملة جمع التبرعات الزائفة، مؤكدًا أنه أعادها كلها مرة أخرى للمتبرعين: قد ارتكبت أخطاء متكررة على مدار العامين الماضيين، قمنا بإعادة كل من طلب إعادة التبرعات، الآن أريد أن أدفع ثمن خطاياي بحياتي، بالنظر إلى الوراء، منذ أن كنت صغيرًا، بذلت قصارى جهدي للاستمتاع بحياة طبيعية، مثل كل يوم لمدة 10 سنوات، لكن في النهاية، أنا آسف، جسدي في الغرفة 1405 من Yeoksam Human Touchville، لا أعرف كيف أكتب آخر واحد، لذا سأكتبه بالتنسيق الخاص بي، على الرغم من أن أنفاسي تتوقف الآن، إلا أنني آسف لرحلة حياة رائعة.