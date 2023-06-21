مستشفى النجوم|هاني شاكر يستئصل جزءًا من القولون.. ونجل أصالة يجري عملية جراحية

يشهد الوسط الفني خلال هذه الفترة تعرض عدد كبير من النجوم إلى أزمات صحية مختلفة وكان آخرها نقل الفنان حسام داغر للعناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد بعد تعرّضه لوعكة صحية.

هاني شاكر

وكشفت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية منذ قليل.

وقالت نادية مصطفى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفنان هاني شاكر أجرى عملية استئصال جزء من القولون بسبب تعرضه لالتهابات، ولكنه حاليًا في المنزل وبصحة جيدة.

ويستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة حيث طرح البوستر الترويجي لها وهو يرتدي بدلة سوداء معلقاً عليها “قريباً”.

نجل أصالة

وعلم “صدى البلد” أن علي طارق العريان ؛ نجل الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان قد أجرى عملية جراحية أمس الأول.

وأجرى علي طارق العريان عملية اللوز؛ ولم تظهر والدته أصالة في أي صورة معه في ظل تواجدها في السعودية .

أحمد ماهر

أجرى الفنان أحمد هاني، عملية جراحية ثانية بعد الحادث الذى تعرّض له منذ فترة قصيرة، حيث أجرى العملية الأولى منذ أيام.

ويقوم أحمد هاني بإجراء عمليته الثانية في قدمه اليمنى، والتى تعرضت لإصابة بالغة بسبب الحادث.

وتكفلت نقابة المهن التمثيلية بعلاج الفنان الشاب أحمد هاني بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وتابع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حالة أحمد هاني، حيث تكفل بكل شيء يخص علاج الفنان الشاب.