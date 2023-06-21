عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم|هاني شاكر يستئصل جزءًا من القولون.. ونجل أصالة يجري عملية جراحية

صدى البلد

يشهد الوسط الفني خلال هذه الفترة تعرض عدد كبير من النجوم إلى أزمات صحية مختلفة وكان آخرها نقل الفنان حسام داغر للعناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد بعد تعرّضه لوعكة صحية.

هاني شاكر

وكشفت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية منذ قليل. 

وقالت نادية مصطفى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفنان هاني شاكر أجرى عملية استئصال جزء من القولون بسبب تعرضه لالتهابات، ولكنه حاليًا في المنزل وبصحة جيدة.

ويستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة حيث طرح البوستر الترويجي لها وهو يرتدي بدلة سوداء معلقاً عليها “قريباً”.

نجل أصالة

وعلم “صدى البلد” أن علي طارق العريان ؛ نجل الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان قد أجرى عملية جراحية أمس الأول.

وأجرى علي طارق العريان عملية اللوز؛ ولم تظهر والدته أصالة في أي صورة معه في ظل تواجدها في السعودية .

أحمد ماهر

أجرى الفنان أحمد هاني، عملية جراحية ثانية بعد الحادث الذى تعرّض له منذ فترة قصيرة، حيث أجرى العملية الأولى منذ أيام. 

ويقوم أحمد هاني بإجراء عمليته الثانية في قدمه اليمنى، والتى تعرضت لإصابة بالغة بسبب الحادث.

وتكفلت نقابة المهن التمثيلية بعلاج الفنان الشاب أحمد هاني بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وتابع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حالة أحمد هاني، حيث تكفل بكل شيء يخص علاج الفنان الشاب.

المخرج طارق العريان الفنانة اصالة الفنانة نادية مصطفى مستشفى النجوم نادية مصطفى هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

مفاجأة.. الأهلي يرغب في ضم نجم الزمالك

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

هاني حتحوت يٌفجر مفاجأة بشأن تجديد حسين الشحات مع الأهلي

محمد الشناوي يكشف سر خسارة الأهلي بـ خماسية أمام صن داونز

ترشيحاتنا

بـ20 مليار دولار.. حلم المغرب لأكبر نفق لأنبوب غاز بالعالم بين إفريقيا وأوروبا.. ودلالات انضمام دول جديدة للمشاريع

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

طلع قريبها.. مفاجآت غير سعيدة تنتظر مصوّر سيدة الفستان الأزرق

فاروق جعفر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن نجله

آسفة فهمتك غلط وضميري وجعني.. ماذا حدث بين أسماء جلال وإحدى الفتيات

خطر على الأمن القومي.. بايدن يدعو إلى التصدي لـ الذكاء الاصطناعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ