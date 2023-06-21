بعد الحكم على مى العيدان.. تعليق نارى من ابنة أحمد بدير فى قضية والدها

نشرت سارة ابنة الفنان أحمد بدير تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه تفاصيل حكم القضاء الكويتى ضد الإعلامية مى العيدان فى قضية السب والقذف التى رفعها الفنان أحمد بدير ضدها.

وقالت سارة : "مساء الخير.. فى يوم من الايام لا بيا ولا عليا اتفاجأت ببوست مهين تم فيه استخدام صورتي للإساءة لأبويا بطريقة فيها قلة ذوق وتنمر وقلة اخلاق !! وساعتها قلت مش هسكت وهاخد حقي .. وانتي طلعتى كملتى واتريقتى اكتر لما عرفتى اننا اخدنا اجراء قانوني وقلتي بالحرف (ما بيطلع معه شى!!!).

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وأضافت سارة : “القضاء الكويتي انصفنا وجاب حقنا فى التمييز وساعتها برضه قلتى دى ٥٠٠ دينار مدفوعة للدولة مش ليهم !! وكملتى برضه استفزاز !! مع ان الموضوع بالنسبة لنا مكنش فلوس ولا مادة وكان سعى ورا الحق الأدبي ورد الإعتبار!….انما برضه تماديتي فى الإساءة واتهمتينا بصفات لا تصح ولا تجوز !! وعشان كده كان لازم الدرس يبقى قاسي المره دي”.

أحمد بدير

وأوضحت سارة : "اظن الحكم ده المرة دي بتعويض "مادي "عشان كنتى بتتكلمي دايما بمنتهى الثقة باسم القضاء الكويتي وتقولي والله ما هياخدوا منى جنيه .. شكرا للقضاء الكويتي على الحكم المنصف ولكن احنا بنعتذر جدا من القضاء ولن نقبل التعويض وبنعلن تنازلنا بالكامل عن المبلغ المذكور وبنكتفى برجوع حقنا الادبي فقط لان فلوس الدنيا متساويش حرف واحد تغلطي بيه فى حق أبويا بصفته ابويا ده اولا وثانيا بصفته نجم كبير محبوب من كل الشعب العربى.

أحمد بدير

ووجهت سار الشكر الى القضاء الكويتى : "شكرا للقضاء الكويتي .. شكرا للمستشار حسين العصفور محامينا بالكويت .. شكرا للمستشار اشرف عبد العزيز محامينا بمصر.. واخيرا .. كرامه الانسان قيمه وشيء لا يمكن المساس بيه ابدا".