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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رياض يكشف لـ صدى البلد سر عدم تكريم عبلة كامل

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض عن سر عدم تكريم الفنانة عبلة كامل ضمن فعاليات الدورة السادسة عشر من المهرجان القومى للمسرح المصرى والمقرر أن ينطلق يوليو المقبل. 

وقال محمد رياض فى ندوة نظمها موقع صدى البلد : عبلة كامل ممثلة قديرة وتستحق التكريم وهى مكرمة بالفعل فى قلوب محبيها وجمهورها لكنها ترفض الظهور والتكريم فهى من النجمات اللاتى يرفضن الظهور فى الإعلام والمناسبات وهذا الأمر من بدايتها تقريبا. 

وأضاف محمد رياض: بشكل عام عبلة كامل تستحق التكريم فى أكثر من مناسبة وانا احبها على المستوى الانسانى لأنها من النجمات اللاتى اثرن في الحياة الفنية. 

محمد رياض

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناد مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، مضيفا أن هذا التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية خاصة وإنه أحد أبناء المسرح المصري، وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.

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وأكد رياض أن المسرح يعد واجهة براقة للفنون ، ويمثل جزء من الريادة المصرية وقوتها الناعمة، مبديًا تطلعه، لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

مهرجان القومى للمسرح

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتي 12 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

 ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.

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