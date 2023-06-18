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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

اطلقت الفنانة غادة إبراهيم عديد من التصريحات النارية وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “تابوو” للاعلامى العراقى المثير للجدل نزار الفارس. 

وقالت غادة إبراهيم : إن ملابسي الجريئة أمر ليس من الكبائر وأفعل خيرا كثيرا من أجل أن يمح الله لى ذنوبى وأنا لا أقرب الكبائر. 

وأضافت غادة إبراهيم : أنا احب ارتداء ملابس على الموضة وهذا أمر طبيعى وطوال الوقت أحاول أن أفعل خيرا حتى يمح الله كل ذنوبى وأنا عدت منذ ايام من العمرة وكنت من قبل فى عمرة والله يمحو الذنوب من العمرة الى العمرة. 

وأوضحت غادة إبراهيم : انا أقرأ كثيرا في الدين وأصلى باستمرار ومش بسيب فرض بقالي عشرين سنة" واعتبر ملابسي الجريئة من الموبقات وليست من الكبائر لأنى لا اقذف المحصنات او أكل مال اليتيم أو أعمل في السحر. 

غادة إبراهيم

كان الإعلامي العراقي نزار الفارس قد عن برومو حلقة برنامجه “تابوو”، حيث يستضيف فيها الفنانة غادة إبراهيم التى تتحدث عن كثير من تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية.

وتتحدث غادة إبراهيم خلال البرنامج عن تعرضها للخيانة، وأنها كانت ستتزوج من رجل عراقى من تكريت، وأنها لم تخن زوجها ولا تعرف هذا الفعل، وقالت: "أنا أملى عين الجن وجوزى قالى عايزة تنفصلى ولا تزعلى نفسك".

وأوضحت غادة إبراهيم فى برومو الحلقة أن قضية الدعارة التى اتهمت فيها وتسببت فى سجنها كان سببها اثنان من المشاهير وتدعو عليهما.

وأضافت: “لا أحب الرجل الذى يرتدى ملابس مثل أحمد سعد عندما ظهر بقميص شفاف فى إحدى حفلاته”.

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غادة إبراهيم ومسرحية ليلى إسكندرانى 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم كان مشاركتها في مسرحية “ليلة إسكندرانى” مع وزارة الثقافة المصرية مع الفنان أحمد ماهر، بالإضافة الى المسلسل الإذاعى “عروس النيل” على محطة إذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام الذي تم بثه في رمضان 2021.

وكان من المقرر أن تخوض غادة إبراهيم الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “السجل الأسود”، والذى خرج من الماراثون الرمضاني فى اللحظات الأخيرة.

وأعربت غادة عن سعادتها بالعودة لجمهورها بدور الأول من نوعه، فتقدم خلال الأحداث عاملة بالمقابر تدعى "صباح" تعمل في تغسيل وتكفين الجثث ودفنها.

وقالت غادة إن مسلسل "السجل الأسود" ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق وهو مكون من 30 حلقة، ويعد التجربة الإخراجية الأولى في الدراما للمخرج جميل جميل المغازي، وحين جلست معه في بروفات الترابيزة اكتشفته من جديد فهو شخص مبدع على المستوى المهني والفني.

وخلال جلسات العمل، تواصلت غادة مع استايلست المسلسل لرسم ملامح الشخصية، واتفقت معها على الظهور بدون مكياج لأول مرة لتعكس الحالة التي تعيش بها "صباح" من حزن ومآسٍ وسط المقابر ظاهريا وباطنيا نتيجة خوفها على مستقبل ابنتها الوحيدة.

وفضلت غادة عدم البوح بتفاصيل عن قصة المسلسل الآن، لكنها نفت أن يكون دورها له علاقة بالسحر والشعوذة نتيجة لعملها في المقابر، فهي شخصية طيبة إلى أقصى حد. 

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