عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة نجمين من المشاهير.. وإجراء فنان عملية جراحية.. وصدمة غادة إبراهيم

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أسرة بليغ حمدى تلجأ للقضاء ضد بنك شهير بسبب يا أبو اللبايش يا قصب

قررت أسرة الموسيقار الراحل بليغ حمدى أن ترفع دعوى قضائية على بنك شهير بسبب استغلال أحد ألحان الموسيقار الراحل ولم تبلغ الورثة أن تحصل على تصريح بحق الاستغلال من جمعية المؤلفين والملحنين.

وقررت جمعية المؤلفين والملحنين أن تلجأ إلى القضاء بسبب عدم حصول إدارة البنك على حق الاستفادة من ألحان الراحل بليغ حمدى فى الدعايا لهم وهو الإعلان الذى تم عرضه فى رمضان الماضى.

وفاة الروائي كورماك مكارثي عن عمر يناهز 89 عاما

توفى الروائى والسيناريست الأمريكي كورماك مكارثي ، وذلك عن عمر يناهز 89 ، وأكد الخبر نجله جون مكارثي وذلك وقفاً لموقع "The Guardian".

ويعد الروائي ومؤلف مسرحي والسيناريست كورمالك مكارثى من مواليد بروفيدانس، رود ايلاند في 20 يوليو 1933.

مي فاروق: أنا وشيرين عبدالوهاب أصدقاء طفولة

كشفت الفنانة مي فاروق خلال تكريمها بموقع صدى البلد عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك ايه” والتي تعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفي وعن تفاصيل أعمالها الغنائية المقبلة.

وقالت مي فاروق في تصريحات خاصة لصدي البلد : قمت بسماع أغنية افتكرلك ايه بصوت شيرين عبد الوهاب قبل أن أقوم بتسجيلها ، بعدما تم تسريبها بصوتها، وحظت بإعجابي ، فأنا من محبي صوتها.

تفاصيل جديدة فى حادث وفاة نجم هوليود الشهير

كشفت الشرطة الأمريكية عن تفاصيل جديدة فى حادث النجم العالمى تريت ويليامز  والذى توفى نتيجة حادث بالدراجة النارية.

وقالت الشرطة فى مؤتمر صحفى أعلنت فيه بعض التفاصيل وفقا لموقع et : أن حادث وفاة تريت ويليامز وقع فى 5 مساءً الاثنين على طريق 30 Long Trail Auto بالقرب من بلدة دورست جنوب غرب فيرمونت، عندما اصطدمت سيارة بالدراجة النارية التي كان يركبها ويليامز، ويتصور  المحققون أن سائق السيارة كان يستدير يسارا إلى ساحة انتظار ولم ير الدراجة النارية، والسائق أضاء إشارة اليوتيرن.

وفاة جون روميتا صاحب قصص مارفل عن عمر يناهز 93 عاما

نشر جون روميتا جونيور تعليقا عبر حساب عل موق التواص الاجتماع تويتر أعلن من خلال عن رحيل والده الفنان جون روميتا صاحب قصص “مارفل” وذلك عن عمر يناهز 93 عاما.

وقال جون روميتا : "أقول هذا بقلب مثقل.. توفي والدي بسلام أثناء نومه"، متابعا:"إنه أسطورة في عالم الفن ويشرفني أن أسير على خطاه، أرجوكم احتفظوا بتعازيكم هنا احتراما لعائلتي، لقد كان أعظم رجل قابلته على الإطلاق"، وفقا لما نشره موقع "هوليوود ريبورتر".

بدعى عليهم.. ومبحبش لبس أحمد سعد| تعليق صادم من غادة إبراهيم

كشف الإعلامى العراقى نزار الفارس عن برومو حلقة برنامجه “تابوو”، حيث يستضيف فيها الفنانة غادة إبراهيم التى تتحدث عن كثير من تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية.

وتتحدث غادة إبراهيم خلال البرنامج عن تعرضها للخيانة، وأنها كانت ستتزوج من رجل عراقى من تكريت، وأنها لم تخن زوجها ولا تعرف هذا الفعل، وقالت: "أنا أملى عين الجن وجوزى قالى عايزة تنفصلى ولا تزعلى نفسك".

الفنان أحمد هاني يجري عملية جراحية ثانية في قدمه اليمنى

يجرى الفنان أحمد هانى، اليوم الأربعاء، عملية جراحية ثانية بعد الحادث الذى تعرض له منذ فترة قصيرة، حيث أجرى العملية الأولى منذ أيام.

ويقوم أحمد هانى بإجراء عمليته الثانية فى قدمه اليمنى، والتى تعرضت لإصابة بالغة بسبب الحادث.

الفنانة مى فاروق الملحن عمرو مصطفى بليغ حمدي شيرين عبد الوهاب غادة ابراهيم كورماك مكارثى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضي منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

جريمة طبيب الساحل.. زميله قتله ودفنه داخل عيادته في القاهرة

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

قصة مروعة في الدقي.. لغز جثمان فتاة متحلل وبجوارها والدتها فاقدة الوعي

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

موضوعات متعلقة

في ذكرى يوم ميلادها.. رضوى الشربيني توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

وفاة الروائي كورماك مكارثي عن عمر يناهز 89 عاما

تفاصيل جديدة فى حادث وفاة نجم هوليود الشهير

وفاة جون روميتا صاحب قصص مارفل عن عمر يناهز 93 عاما

محمد رحيم يسافر إلى فرنسا ليتسلم درع الإبداع الماسي بعد حل أزمة التأشيرة

بدعى عليهم.. ومبحبش لبس أحمد سعد| تعليق صادم من غادة إبراهيم

الفنان أحمد هاني يجري عملية جراحية ثانية في قدمه اليمنى

سيد رجب الأخير ورمضان نمبر وأن.. تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام

ترشيحاتنا

أمانة الحوار الوطني: لا صحة لمشاركة الإخوان في الجلسات

بعد التتويج القاري| عروض الاحتراف تنهال على لاعبي الأهلي.. أحدهم مطلوب للدوري الإنجليزي

وزير الري: مبادرة AWARe تركز على القارة الأفريقية لتوفير التمويل لمشروعات التكيف

الغرب يستعد لدفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا

الرئيس السيسي لـ مدير جلسة مؤتمر الشباب: إدي المستشار محمود فوزي فرصة

المحطة الأخيرة.. جثمان محمد عادل يتحرك من المشرحة لمقابر الأسرة بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروفة جنازة.. فنان أمريكي بريطاني يثير الجدل بتصرف صادم وسط أصدقائه.. شاهد

طرق طبيعية للتخلص من التعرق الدائم في فصل الصيف

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود نصر 56 بالجيش الثاني الميداني

هؤلاء المستفيدون.. مي فاروق تكشف تفاصيل تسريب أحدث أغانيها بصوت شيرين عبدالوهاب

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ