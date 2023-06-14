أخبار الفن.. وفاة نجمين من المشاهير.. وإجراء فنان عملية جراحية.. وصدمة غادة إبراهيم

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أسرة بليغ حمدى تلجأ للقضاء ضد بنك شهير بسبب يا أبو اللبايش يا قصب

قررت أسرة الموسيقار الراحل بليغ حمدى أن ترفع دعوى قضائية على بنك شهير بسبب استغلال أحد ألحان الموسيقار الراحل ولم تبلغ الورثة أن تحصل على تصريح بحق الاستغلال من جمعية المؤلفين والملحنين.

وقررت جمعية المؤلفين والملحنين أن تلجأ إلى القضاء بسبب عدم حصول إدارة البنك على حق الاستفادة من ألحان الراحل بليغ حمدى فى الدعايا لهم وهو الإعلان الذى تم عرضه فى رمضان الماضى.

وفاة الروائي كورماك مكارثي عن عمر يناهز 89 عاما

توفى الروائى والسيناريست الأمريكي كورماك مكارثي ، وذلك عن عمر يناهز 89 ، وأكد الخبر نجله جون مكارثي وذلك وقفاً لموقع "The Guardian".

ويعد الروائي ومؤلف مسرحي والسيناريست كورمالك مكارثى من مواليد بروفيدانس، رود ايلاند في 20 يوليو 1933.

مي فاروق: أنا وشيرين عبدالوهاب أصدقاء طفولة

كشفت الفنانة مي فاروق خلال تكريمها بموقع صدى البلد عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك ايه” والتي تعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفي وعن تفاصيل أعمالها الغنائية المقبلة.

وقالت مي فاروق في تصريحات خاصة لصدي البلد : قمت بسماع أغنية افتكرلك ايه بصوت شيرين عبد الوهاب قبل أن أقوم بتسجيلها ، بعدما تم تسريبها بصوتها، وحظت بإعجابي ، فأنا من محبي صوتها.

تفاصيل جديدة فى حادث وفاة نجم هوليود الشهير

كشفت الشرطة الأمريكية عن تفاصيل جديدة فى حادث النجم العالمى تريت ويليامز والذى توفى نتيجة حادث بالدراجة النارية.

وقالت الشرطة فى مؤتمر صحفى أعلنت فيه بعض التفاصيل وفقا لموقع et : أن حادث وفاة تريت ويليامز وقع فى 5 مساءً الاثنين على طريق 30 Long Trail Auto بالقرب من بلدة دورست جنوب غرب فيرمونت، عندما اصطدمت سيارة بالدراجة النارية التي كان يركبها ويليامز، ويتصور المحققون أن سائق السيارة كان يستدير يسارا إلى ساحة انتظار ولم ير الدراجة النارية، والسائق أضاء إشارة اليوتيرن.

وفاة جون روميتا صاحب قصص مارفل عن عمر يناهز 93 عاما

نشر جون روميتا جونيور تعليقا عبر حساب عل موق التواص الاجتماع تويتر أعلن من خلال عن رحيل والده الفنان جون روميتا صاحب قصص “مارفل” وذلك عن عمر يناهز 93 عاما.

وقال جون روميتا : "أقول هذا بقلب مثقل.. توفي والدي بسلام أثناء نومه"، متابعا:"إنه أسطورة في عالم الفن ويشرفني أن أسير على خطاه، أرجوكم احتفظوا بتعازيكم هنا احتراما لعائلتي، لقد كان أعظم رجل قابلته على الإطلاق"، وفقا لما نشره موقع "هوليوود ريبورتر".

بدعى عليهم.. ومبحبش لبس أحمد سعد| تعليق صادم من غادة إبراهيم

كشف الإعلامى العراقى نزار الفارس عن برومو حلقة برنامجه “تابوو”، حيث يستضيف فيها الفنانة غادة إبراهيم التى تتحدث عن كثير من تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية.

وتتحدث غادة إبراهيم خلال البرنامج عن تعرضها للخيانة، وأنها كانت ستتزوج من رجل عراقى من تكريت، وأنها لم تخن زوجها ولا تعرف هذا الفعل، وقالت: "أنا أملى عين الجن وجوزى قالى عايزة تنفصلى ولا تزعلى نفسك".

الفنان أحمد هاني يجري عملية جراحية ثانية في قدمه اليمنى

يجرى الفنان أحمد هانى، اليوم الأربعاء، عملية جراحية ثانية بعد الحادث الذى تعرض له منذ فترة قصيرة، حيث أجرى العملية الأولى منذ أيام.

ويقوم أحمد هانى بإجراء عمليته الثانية فى قدمه اليمنى، والتى تعرضت لإصابة بالغة بسبب الحادث.