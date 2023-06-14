وفاة الروائي كورماك مكارثي عن عمر يناهز 89 عاما

توفى الروائى والسيناريست الأمريكي كورماك مكارثي ، وذلك عن عمر يناهز 89 ، وأكد الخبر نجله جون مكارثي وذلك وقفاً لموقع "The Guardian".

ويعد الروائي ومؤلف مسرحي والسيناريست كورمالك مكارثى من مواليد بروفيدانس، رود ايلاند في 20 يوليو 1933.

ويعد اسم كورماك مكارثي الحقيقى تشارلز مكارثي.

وقدم كورماك مكارثي عدد من الاعمال الفنية الشهيرة ولعل من أبرزها أفلام (لا بلد للعجائز ) 2007، (الطريق) 2009، (الغروب المحدود) 2011.

كما ربح جائزة بوليتزر وجائزة جيمس تيت بلاك التذكارية عن روايته (الطريق) 2006 روايته (لا بلد للعجائز ) 2005 والتي تم تحويلها لفيلم بنفس الاسم عام 2007 والذي ربح أربع جوائز أوسكار من ضمنهم جائزة أحسن فيلم.

كما قدم كورماك عدد من الروايات منها روايته (كل الخيول الجميلة) 1992 ربح جائزتي (الكتاب الوطني الأمريكية)، (دائرة النقاد القومية) وتم تحويلها إلى فيلم أيضاً بنفس الاسم عام 2000.

كما قدم كورماك مكارثي روايته (دم ميريديان) تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 100 كتاب تم نشره في الفترة ما بين 1923، 2005، كما حازت المركز الثاني في استطلاع أجرته جريدة النيويورك تايمز عن أفضل عمل أدبي تم نشره في الربع قرن الأخير.