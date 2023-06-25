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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يطيح بالجميع

إيرادات الأفلام
إيرادات الأفلام

تشهد دور العرض عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم الصيف بشباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات، بشأن ليلة أمس، السبت، حيث بلغت إيراداته 3.290.958 جنيها.

فيلم بيت الروبى

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر  المصرية أمس الأربعاء ، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 3.145.722 مليون جنيه، ليحصل علي المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات .

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

فيلم شوجر دادي

احتل فيلم شوجر دادي المركز الأول، حيث حقق 66449 جنيها، وتدور أحداثه  في إطار كوميدي، من خلال  مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن  تأليف لؤي السيد،  إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

فيلم يوم 13

كما حقق فيلم “يوم 13” إيرادات 51426 جنيها، ويعد هذا العمل أول فيلم عربي رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذي يقوم ببطولته كلا من: أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة، حيث كان آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017.

فيلم بعد الشر

أما فيلم “بعد الشر” فقد حقق مبلغ 14626 جنيهات، ، وتدور أحداثه حول طيار يتعرض لمواقف كوميدية وأزمات يحاول الخروج منها، وذلك من خلال شخصية سولي الذى يهرب من زوجته “فرح”؛ فيجد نفسه عالقًا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها، بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ولكن فى إطار كوميدى، كما يظهر فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى الفيلم.

ويضم العمل في بطولته بجانب علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.

فيلم هارلي

حقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، إيرادات 6665 جنيها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كلا من محمود حميدة ومي عمر ومي كساب وأحمد داش، وهو من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سمير مبروك.

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فيلم رهبة

حقق فيلم رهبة، إيرادات 5249 جنيه، ويقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

فيلم 19 ب

حقق فيلم 19 ب، إيرادات 494 جنيها،  وهو من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح .

تدور أحداث الفيلم في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة، تغير حياته بالكامل.

فيلم ابن الحاج أحمد

حقق فيلم "ابن الحاج أحمد"، بطولة الفنان شيكو، إيرادات 327 جنيها.

ويعد هذا الفيلم أول بطولة فردية لـ شيكو بعد مشاركته هشام ماجد وأحمد فهمى فى عدد من الأعمال الناجحة، والفيلم للمخرج معتز التونى، ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبري فواز، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، وفكرة عمرو سلامة.

المخرج بيتر ميمي شوجر دادي فيلم بيت الروبى فيلم شوجر دادي ليلى علوي كريم عبد العزيز

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