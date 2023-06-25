رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

نشر الفنان محمود الخيامى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من حفل زفاف شقيق الفنان أصالة.

وخطفت والدة أصالة “عزيزة” الأنظار إليها فى حفل الزفاف برقصها مع الحضور والعروسين.

شاهد فيديو هنا

أصالة

تحيى الفنانة أصالة حفلا غنائيا في الإمارات يوم 29 يونيو المقبل وذلك وسط إجراءات احترازية .

وتشدو أصالة بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب جمهورها فى الإمارات سواء كانت أغانى قديمة أو حديثة مثل “مابقيش انا” و"تصور" و"بنت اكابر" و"قد الحروف".

أصالة وأغنية متسألنيش

انتهت الفنانة أصالة نصري، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "متسألنيش" المقرر أن تطرح ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذي تعمل عليه حاليا.

أغنية متسألنيش من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل الذي رحل عن عالمنا مع بداية العام الجاري، وستكون من ألحان وتوزيع الفنان محمد ضياء الدين.

كان ضياء الدين قد كشف تفاصيل الأغنية عبر منشور نشره بصفحته الشخصية على «فيسبوك»، قال فيها: «إن شاء الله رجوعنا أنا وأصالة للعمل مرة ثانية من بعد غياب طال أكثر من 18 عاما يكون في تجديد وإضافة لي ولها، وإضافة أيضا للمستمع ويكون عند حسن ظنكم».

كانت الفنانة قد روجت لحفلها في تركيا، ونشرت أصالة البوستر الدعائي للحفل، وعلّقت عليه قائلة: «بتشرّف كون بهالصّيف بتركيا أسطنبول لأوّل مرّه والحمد لله بحكي كلمة من عندهم ورح كتر لهم منها (أمان أمان) ورح غنّي وبراسي كلّ الأصوات التركية العظيمة اللي شكًلت جزءًا من ذاكرتي الفنيّة وطبعت بصوتي قطعة من فنّها».