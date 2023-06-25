في سياق الدراما.. فنانة عربية شهيرة : زوجي لا يمانع تقديمي مشاهد ساخنه

كشفت الفنانة الشهيرة ديما بياعة عن موقف زوجها أحمد الحلو من تقديمها المشاهد الحميمية فى أى عمل فنى تشارك به سواء فى السينما أو التليفزيون.

وقالت ديما بياعة فى لقاء لها ببرنامج “كتاب الشهرة” : إن زوجى لا يمانع من تقديمه مشاهد حميمية فى أى عمل فنى طالما هذه المشاهد فى سياق دراما.

وأضافت ديما بياعة : إننى أرفض مثل هذه المشاهد تلقائيا ولا أحب تقديمها على الشاشة ولكنى أحترم من يقدمها لأن ليس لدى الجرأة التى يمكن أن أقدم من خلال مثل هذه المشاهد فضلا عن أننى أحترم زوجى وأولادى.

وأوضحت ديما بياعة : أنا لا أصادر على حرية أحد ومن حق أى ممثل يفعل ما يراه مناسبا له ورؤيته فى العمل الفنى وهذه النوعية من المشاهد تحتاج جرأة معينة وهى موجودة فى بعض الممثلين.

ديما بياعة

وكانت نشرت الفنانة ديما بياعة؛ طليقة الفنان تيم الحسن صورة لها أثناء إلقائها بنفسها من الطائرة في مغامرة جديدة من مغامرات sky diving.

ديما بياعة وتيم حسن

ظهر الفنان السوري تيم حسن، مع زوجته السابقة ديما بياعة وزوجته الحالية وفاء الكيلاني، في حفل تخرج ابنه ورد تيم حسن من دراسته.

وحرصت ديما بياعه، على التقاط صورة جماعية في وجود زوجها الحالي أحمد الحلو مع تيم وزوجته.

وجاء ظهور تيم حسن مع ديما لتعتبر الصورة الأولي التي يجتمعان فيها بعد طلاقها بحوالي 10 سنوات.

وكانت ديما بياعة، انفصلت عن تيم حسن في 2012 بعدما وجهت إليه اتهامات بخيانته لها.