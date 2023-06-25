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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

مهيرة عبد العزيز
مهيرة عبد العزيز

نشرت الفنانة مهيرة عبد العزيز، مقطع فيديو لها داخل قسم الشرطة فى ايطاليا بعد تعرضها إلى السرقة فى مدينة ميلان. 

وكشفت مهيرة عبد العزيز، عن ما تم سرقته قائلة: أن هذه ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها لسرقة فى إيطاليا حيث حدث معها نفس الأمر العام الماضى وهذه المرة تم سرقة حقيبتها فى القطار. 

مهيرة عبد العزيز 

وشاركت الفنانة مهيرة عبد العزيز، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام من نفس رحلتها فى ايطاليا.

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وظهرت مهيرة ، في الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة، واعتمدت على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وكانت مهيرة عبد العزيز ، قد شاركت فى مسرحية "كازانوفا"، بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق عدد مشاهدات عالية.

يذكر أن مهيرة عبد العزيز كانت إحدى بطلات استعراض" جو البنات" الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة مع الفنانة ميس حمدان ومحمد رمضان  وريدوان ونعمان بلعياشي، كما أنها انضمت مؤخراً إلى الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي يعرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

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