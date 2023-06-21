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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

ابن كريم عبد العزيز
ابن كريم عبد العزيز

أثار أول ظهور لنجل الفنان كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لفيلم "بيت الروبى" حالة من الجدل وهو الأمر الذى أعاد للاذهان الظهور الخاطف لأبناء النجوم داخل الوسط الفنى وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

ابن كريم عبد العزيز

في مفاجأة شهدها العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز بيت الروبي حضور على نجل كريم عبد العزيز في أول ظهور له.

وحضر العرض الخاص نور اللبنانية وتارا عماد وكريم محمود عبد العزيز وأحمد مراد.

ابن كريم عبد العزيز

ابنة محمد رمضان

بينما خطفت ابنة محمد رمضان انظار الجمهور فور ظهورها عبر السوشيال ميديا ، وبدأت حنين محمد رمضان بفرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي بنشرها فيديوهات على تطبيق تيك توك، ووجدت من تلك الفيديوهات مدخلا للتواصل مع جمهور والدها وخلق مساحة فنية لها لتكوين جمهور خاص بها.

ولكن الغريب أن ابنة محمد رمضان بعد إثارتها الجدل بأكثر من فيديو تغلق التعليقات على جمهورها، وتترك لهم التفاعل باللايك فقط.

ابنة محمد رمضان

ابنة تامر أمين

اما ابنة الإعلامي تامر أمين خطفت الأنظار إليها فى حفل زفاف ابن الإعلامي خيرى رمضان ، والذى شهد حضور عدد كبير من المشاهير والإعلاميين.

وظهرت ابنة تامر أمين بإطلالة جذبة وبسيطة وعلق الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي حول الشبه الكبير بينها وبين والدها.

ابنة تامر أمين 

ابنة ظافر العابدين

ونشر الفنان ظافر العابدين مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لابنته ياسمين فى أحدث ظهور لها أثناء غنائها باللغة الإنجليزية.

وعلق ظافر العابدين: “ياسمين”.

وتلقى ظافر عددا من التعليقات من جانب فنانين ليعربوا عن سعادتهم بموهبتها، مثل ميساء مغربى التي قالت: "الله يحفظها"، وعلقت الفنانة فريال يوسف: "ربنا يحفظها".

ابنة ظافر العابدين

حلمى بكر

نشرت الفنانة هند عاكف صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء زيارتها للموسيقار حلمي بكر فى مستشفى الشبراويشى.

وعلقت هند عاكف: "حمد الله علي سلامتك يا أستاذ حلمي.. سعدت أمس بزيارتي ولقائي بالموسيقار الكبير حلمي بكر واطمأننت عليه وهو الحمد لله الان بصحه جيده ويستجيب للعلاج وبيطمن كل جمهوره الغالي ومحبيه.

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وقالت هند عاكف : "وعندما حضرت ابنته القمر ريهام حلمي بكر، رأيت سعادة غامرة في عيونه وهي تجلس بجانبه مثل القطه السيامي فإنه كان سعيد بوجود حبايبه حواليه.

وأوضحت هند عاكف : “نرجو من محبي الموسيقار حلمي بكر الدعاء له حتي يعود الي منزله بصحة جيده إن شاء الله ربنا يكمل شفاك علي خير يا حبيب الملايين.. شكرا للدكتور والفنان نور أبو حساب الابن الروحي للموسيقار حلمي بكر الذي أتاح لي الزيارة للموسيقار حلمي بكر”. 

ابنة حلمى بكر 
ابنة ظافر العابدين ابنة محمد رمضان الفنان كريم عبد العزيز الفنان ظافر العابدين حنين محمد رمضان ظافر العابدين محمد رمضان

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