أستاذ هندسة طرق يوضح مسببات خروج القطار عن القضبان

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن فك مثبتات قضبان السكة الحديد، المعروفة باسم «الفلانشات»، قد يشير إلى وجود شبهة عمل تخريبي، خاصة في حال العثور على هذه المثبتات مفككة بالقرب من موقع الحادث.

وأوضح مهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن هناك مجموعة من الأسباب الفنية الأخرى التي قد تؤدي إلى خروج القطارات عن القضبان، من بينها حدوث هبوط في الجسر الذي يحمل القضبان والمثبتات، حتى لو كان الهبوط بمقدار سنتيمتر أو سنتيمترين دون إجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأضاف أن عدم ثبات المسافة بين قضبان السكة الحديد، سواء بالاتساع أو الضيق عن المعدلات المحددة، قد يؤدي إلى انزلاق عجلات القطار وخروجه عن مساره، مؤكدًا أن هذه المشكلات ترتبط بصورة مباشرة بأعمال المتابعة والصيانة الدورية.

وأشار أستاذ هندسة الطرق والنقل إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى تمدد قضبان السكك الحديدية، وهو ما قد يتسبب في التوائها أو انبعاجها، خاصة مع زيادة سرعة القطارات، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة من الأسباب التي تستدعي أحيانًا خفض السرعات على بعض الخطوط.

وتطرق إلى احتمالية وجود مشكلات في نظام التعليق بالعربات، موضحًا أن عدم انتظام مكونات نظام التعليق أو عدم استقامتها قد يؤثر على حركة العربة فوق القضبان، فضلًا عن تآكل القضبان أو عجلات القطارات بصورة لا تتوافق مع المواصفات الفنية المطلوبة.

وشدد مهدي على أن أسباب حوادث خروج القطارات عن القضبان قد تتنوع بين أعمال تخريبية محتملة ومشكلات فنية مرتبطة بالبنية التحتية والصيانة، سواء للقضبان أو الوحدات المتحركة.

كما لفت إلى أهمية العنصر البشري في منظومة التشغيل، موضحًا أن المرور على التحويلات والمفاتيح يتطلب الالتزام بسرعات محددة وفقًا لجداول التشغيل، وأن تجاوز السائق للسرعة المقررة عند التحويلات قد يؤدي إلى انحراف القطار عن مساره، على غرار فقدان السيطرة على السيارة عند اجتياز المنحنيات بسرعة زائدة.