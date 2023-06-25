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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معرفش ليه ربنا رزقه.. فيفى عبده تعلق على محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب

فيفى عبده
فيفى عبده

علقت الفنانة فيفى عبده على حالة الهجوم التى يتعرض لها كل من شيرين عبد الوهاب والفنان محمد رمضان، وذلك فى تصريحات تلفزيونية لها. 

وقالت فيفى عبده إن الفنانة شيرين عبد الوهاب على طبيعتها وتتعامل مع جمهورها على هذا النحو، ولا تحتاط فى كلامها من أى رد فعل غير إيجابي. 

وأضافت: “شيرين صوت مصرى أصيل وتمتلك قدرات فنية عالية، ولا بد من استغلالها وليس تدميرها، وكل إنسان يمكن أن يخطئ لأننا بشر”. 

أما عن محمد رمضان، فقالت فيفى عبده: “محمد رمضان محبوب وربنا رزقه، لا أعلم سبب هذا الرزق، ولكن هذه هبة من عند الله وربنا بسبب أنه بار بوالديه، ولكن لا أحد ينكر أنه موهوب”.

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فيفى عبده 

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها فيديو جديد  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي بإطلالة جريئة وهي ترقص علي الشاطئ، مرتدية فستانا باللون اللبني، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وعادت فيفي عبده إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك في بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفي عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، وبسمة داود، ومروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان محمد رمضان الفنانة فيفي عبده شيرين عبد الوهاب فيفي عبدة محمد رمضان

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