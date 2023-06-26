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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض عن مواقف غريبة وطريفة تعرضه لها بعد تقديمه مسلسل "المداح أسطورة العشق" والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقال محمد رياض فى ندوة صدى البلد : "تعرضت لكثير من المواقف الطريفة والغريبة بعد عرض مسلسل المداح أسطورة العشق كانت بدايتها فى منزلى حيث وجدت إحدى اقاربى وهى فنانة معرفة عندما كانت تراني فى المنزل تجرى خوفا منى وكنت اواجهها بالحقيقة الا انها كانت تخاف منى.

وأضاف محمد رياض : تعرضت أيضا لموقف آخر فى المسجد حيث شاهدنا شخصا كان يصلى بجوارى فى المسجد وبعد انتهاء الصلاة قال لى اننى مندهش "كيف شيطان يصلى" وأعرب عن إعجابه بشخصية هايم التى قدمتها فى العمل.

وأوضح محمد رياض : ومن المواقف أيضا التى تعرضت لها وجدت إحدى الشخصيات تهاتفنى وقالت لى ان ما جاء فى مسلسل المداح أسطورة العشق حدث فى الحقيقة وهو أمر مثير بالنسبة لى وطلبت منى رقم هاتف المؤلف ولكنى أرى أن طالما الإنسان لديه إيمان كبير بالله فى لا يمكن أن يتأثر بمثل هذه الأمور. 

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محمد رياض

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناد مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، مضيفا أن هذا التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية خاصة وإنه أحد أبناء المسرح المصري، وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.

وأكد رياض أن المسرح يعد واجهة براقة للفنون ، ويمثل جزء من الريادة المصرية وقوتها الناعمة، مبديًا تطلعه، لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

مهرجان القومى للمسرح
يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتي 12 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.

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