أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، نرصد أبرزها فيما يلي:

هل يعلم؟ .. ويجز يتعاون مع شركة تدعم المثليين ببرلين|تفاصيل

أثار الفنان ويجز الجدل، بعد إعلانه التعاون مع شركة تدعم المثلية الجنسية في حفله المقبل المقرر إحياؤه في برلين.

ونشر ويجز، صورة دعائية للحفل بالاشتراك مع تلك الشركة التي حملت علم “الرينبو” في صورها على حسابهم الرسمي عبر الانستجرام.

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع

تشهد دور العرض عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم الصيف بشباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات، بشأن ليلة أمس، الاثنين، حيث بلغت إيراداته 2.939.711 جنيها.

منهم سيد عبدالحفيظ.. لاعبو الأهلي يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ"مستر إكس"

حرص عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة على حضور العرض الخاص لفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

وكان من بين الحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ وخالد مرتجي وعمرو السولية ومصطفي شوبير.

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

حرص عدد من الفنانين والمشاهير على مشاركة جمهورهم بعض الصور أثناء تواجدهم فى الحج على جبل عرفات وظهر بعضهم مع أسرهم والبعض الآخر بمفرده وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر .. شاهد

نشر الفنان مصطفى قمر مقطع فيديو وهو يؤدى تكبيرات العيد بصوته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق مصطفى قمر : عيد اضحي سعيد كبروا معايا ياللا ناخد ثواب وقفة عرفة واحنا بنفطر ربنا يتقبل منا ومنكم كل سنة وانتوا طيبين وبخير وصحة وسعادة وصلوا علي سيدنا النبي عيه الصلاة والسلام".

أحمد فهمي وهنا الزاهد ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مستر إكس

حرص فريق عمل فيلم مستر إكس على حضور العرض الخاص داخل إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكان من بين الحضور أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس ورحاب الجمل.

في أحدث ظهور لها.. شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار دون مكياج

نشر الموزع الموسيقى النابلسي صورة جديدة له مع الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الصورة بدون مكياج حيث خطفت الأنظار إليها بارتداء فستان ابيض فى أحدث ظهور لها.