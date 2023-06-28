خبير تحكيمي يُفجّر مفاجأة بشأن هدف الزمالك الأول أمام المحلة

فجّر الخبير التحكيمي، أحمد الشناوي، مفاجأة بشأن هدف الزمالك الأول، في شباك غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين للاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “حكم الفيديو ملوش دعوة إلا في حالة واحدة وهي أن زيزو يسدد مباشرة دون أن يلمس زميله الكرة لأن الفاول غير مباشر”.

وتابع: “فكان على أحمد الغندور أن يذهب لحكم الفيديو ويقول له حضر لي لقطة الهدف، ويرجع ويقول هدف صحيح، ولكن كونه ياخد الأمر من حكم الفار أعتقد أنه ليس من بروتوكول الفار، لأن ذلك تقدير الحكم”.

هدف الزمالك أمام المحلة

واختتم: “هدف الزمالك صحيح ولكن كان علينا أن نعدل الإجراءات، عشان خاطر يبقى فيه قناعة للقرار”.