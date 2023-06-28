حسام عبدالمنعم: ثابت البطل عمل أزمة بسبب رحيلي من الأهلي ورفضت ترك الزمالك

أكد حسام عبدالمنعم نجم نادي الزمالك السابق، أنه كان لاعبًا داخل صفوف النادي الأهلي وتربى بين جدرانه، وقضى ما يقرب من 8 مواسم بداخله.

وتابع عبدالمنعم خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:"كنت قائدًا لفريق الأهلي عمر 16 سنة ولم يتم تصعيدي لفريق 18 عامًا بسبب بنياني الجسدي".

وأضاف حسام عبدالمنعم: "بعد رحيلي توجهت إلى الزمالك ووقعت مع النادي عقدًا، وفوجئت بعدها عدلي القيعي يتواصل معي ويطالبني بالقدوم إلى النادي".

واختتم: "ذهبت للقيعي وطالبني بالتوقيع على عقود خاصةً أن ثابت البطل انفعل بعدما رحلت وتعجب من قرار مغادرتي، وطالبني بالتوقيع ولكني رفضت لأنني وقتها وقعت مع الزمالك، وأكدوا لي انهم سوف يحلوا الأمر ولكني رفضت أيضًا".