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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنافس قلدنا بعد أسبوع.. تعليق مثير من الزمالك بشأن فريق الأمل

إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف

تحدّث إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن فوز الفريق الأبيض، بهدفين نظيفين على غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


وقال إسماعيل يوسف في تصريحات صحفية: "سعيد بتحقيق نادي الزمالك للفوز على غزل المحلة بالدوري".


وتابع: "سعادتي تزداد في تواجد عنصرين جديدين من الناشئين من إنتاج فريق الأمل " B team" في قائمة اللقاء وهما علي ياسر ومحمد صلاح".


وأضاف: "علي ياسر ومحمد صلاح لاعبان يمتلكان إمكانيات مميزة وسيكونا مستقبل النادي، وراضي عن الأداء الذي قدمة الأول في المباراة أمام غزل المحلة و مشاركته بشكل أساسي خلال اللقاء كاملاً".


وواصل: "تواجد الثنائي هو نجاح كبير لفريق الأمل وهناك لاعبون آخرون تنتظر الفرصة، وذلك تحقق خلال اسبوعين أو أكثر قليلاً".


وأكمل: "الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يعطي اهتمام بفريق الأمل " B team"، ومدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول يقوم بدور عظيم من خلال التنسيق معه و أوسوريو المدير الفني".


وأوضح: "جميع اللاعبين الناشئين لديهم عقود مع النادي لمدة خمسة سنوات، ومستقبل الزمالك سيكون مشرق الفترة المقبلة، الزمالك هو أول نادي قام بعمل فريق الأمل "B team، والفريق المنافس قام بعمل التجربة بعد ذلك بإسبوع أو أكثر".


واختتم: "هناك لاعبون ينتظرون الفرصة، وهذا الأمر سيعطي تنافسًا مع الفريق الأول، ولن نكون تحت رحمة الملايين التي تطلب في اللاعبين".

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