فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تفكير الأهلي في التعاقد مع مصطفي زيكو نجم نادي حرس الحدود.

و كتب عبر فيسبوك: الاهلي يفكر في التعاقد مع مصطفي زيكو نجم نادي حرس الحدود.

وحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسماء عدد من اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم الجاري استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لاعبون يرحلون من قلعة الأهلي

وكان قد أعطى كولر الضوء الأخضر لرحيل ثلاثة لاعبين، وعلى رأسهم أليو ديانج، وكشف إبراهيم كمارا وكيل الاعب، عن حقيقة تلقي اللاعب لعدد من عروض الاحتراف في الفترة الأخيرة، وأبرزهم عرض فريق جينت البلجيكي للظفر بخدمات لاعب وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واكد وكيل الاعب، أنه لا يعلم شيئاً عن عرض نادي جينت البلجيكي من أجل ضم أليو ديانج.

وأضاف وكيل الاعب، الإجابة عن هذا السؤال لدى النادي الأهلي، لكن أنا لا أعلم عن هذا العرض أي شيء.

يذكر أن أليو ديانج تردد بشأنه عدة تقارير في الساعات الماضية بتلقيه عرض من الدوري البلجيكي عبر بوابة نادي جينت من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.