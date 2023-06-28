بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

حقق نادي الزمالك فوزا مستحقا علي غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من تسديدة من ركلة حرة مباشرة.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 72 عن طريق شيكابالا بعد مراوغة حارس مرمي المحلة ويسددها علي الفور فتسكن شباك زعيم الفلاحين.

ترتيب الدوري المصري

١- الأهلي ٦٥ نقطة

٢- بيراميدز ٦٤ نقطة

٣- فيوتشر ٥٧ نقطة

٤- الزمالك ٥٦ نقطة

٥- المقاولون العرب ٤٣ نقطة

٦- فاركو ٤١ نقطة

٧- الاتحاد السكندري ٤١ نقطة

٨- المصري ٤١ نقطة

٩- إنبي ٣٩ نقطة

١٠- سموحة ٣٦ نقطة

١١- البنك الأهلي ٣٥ نقطة

١٢- سيراميكا كليوباترا ٣٣ نقطة

١٣- الإسماعيلي ٣٣ نقطة

١٤- طلائع الجيش ٣٢ نقطة

١٥- أسوان ٣٢ نقطة

١٦- غزل المحلة ٣٢ نقطة

١٧- الداخلية ٢٩ نقطة

١٨- حرس الحدود ٢٠ نقطة