مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة صفقة تبادلية وشيكة بين النادي الأهلي و بيراميدز.

و كتب عبر فيسبوك: صفقة تبادلية وشيكة علي لطفي من الأهلي مقابل ابراهيم عادل من بيراميدز.

وحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسماء عدد من اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم الجاري استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اليو ديانج

لاعبين يرحلون من قلعة الأهلي

أعطى كولر الضوء الأخضر لرحيل ثلاثة لاعبين، وعلى رأسهم أليو ديانج، وكشف إبراهيم كمارا وكيل اللاعب، عن حقيقة تلقي اللاعب لعدد من عروض الاحتراف في الفترة الأخيرة، وأبرزهم عرض فريق جينت البلجيكي للظفر بخدمات لاعب وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد وكيل اللاعب، أنه لا يعلم شئ عن عرض نادي جينت البلجيكي من أجل ضم أليو ديانج.

وأضاف وكيل اللاعب، الإجابة عن هذا السؤال لدى النادي الأهلي، لكن أنا لا أعلم عن هذا العرض أي شيء.

يذكر أن أليو ديانج تردد بشأنه عدة تقارير في الساعات الماضية بتلقيه عرض من الدوري البلجيكي عبر بوابة نادي جينت من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.