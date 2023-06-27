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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل يعلم؟ .. ويجز يتعاون مع شركة تدعم المثليين ببرلين|تفاصيل

ويجز
ويجز

أثار الفنان ويجز الجدل، بعد إعلانه التعاون مع شركة تدعم المثلية الجنسية في حفله المقبل المقرر إحياؤه في برلين.

 

ونشر ويجز، صورة دعائية للحفل بالاشتراك مع تلك الشركة التي حملت علم “الرينبو” في صورها على حسابهم الرسمي عبر الانستجرام.

 

ويحيي ويجز الحفل يوم ١ أكتوبر ٢٠٢٣ في برلين، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

والده يحضر لأول مرة.. لقطات من حفل ويجز بالتجمع الخامس

بعد أزمته مع الموسيقيين | توافد جماهيري إلى حفل ويجز بالتجمع

أحيا الفنان ويجز حفلا غنائيا ضخما بمنطقة التجمع الخامس، بعد غياب ما يقرب 6 شهور عن تقديم حفلات فى مصر.

 

وقام ويجز بالغناء عن طريق فلاشة وبدون فرقة موسيقية، كما حضر الحفل والد ويجز، والذى أكد أنها المرة الاولي الذى يقوم بحضور حفل له .

 

وتعتبر هذه الحفلة هي عودة قوية لحفلات ويجز داخل مصر وذلك بعد ما يقرب من العام عن الانقطاع حيث أن أخر حفله أحياها ويجز فى شهر أغسطس الماضي على مسرح مدينة العملين الجديدة وهي الحفلة الأنجح فى حياة ويجز.

وبعد هذه الحفلة ونجاح مصطفى كامل فى انتخابات الموسيقيين بدأت الأزمة بين النقابة وويجز حيث وضع مصطفى كامل شروطا على مطربي الراب من خلال إقرار داخل النقابة يوقع عليه جميع مطربي الراب والمهرجانات وهو ما رفضه ويجز وقرر أن يحيى حفلاته خارج مصر فقط.

وظل الخلاف قائم بين ويجز ونقابة الموسيقيين إلى أن عاد ويجز من الخارج وقام بعقد جلسة مع مصطفى كامل لحل الأزمة إلا أنها لم تحل فى الجلسة الأولى وظل موقف ويجز معلق داخل مصر، حيث أن نقابة المهن الموسيقية رفضت إعطاءه تصاريح بالغناء حتى يوقع على إقرار مصطفى كامل والذى يشمل عدة قرارات أهمها غنائه على المسرح بمصاحبة فرقة موسيقية مكونة من 6 عازفين وعدم الغناء خارج مصر إلا بموافقة نقابة المهن الموسيقية.

ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز الفنان ويجز المثلية الجنسية الرينبو برلين مصر نقابة الموسيقين مسرح مدينة العملين الجديدة

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