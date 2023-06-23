بعد أزمته مع الموسيقيين | توافد جماهيري إلى حفل ويجز بالتجمع

بدأ الجمهور يتوافد إلى حفل مطرب الراب ويجز الذي يقام اليوم في التجمع الخامس.

وحرص مغني الراب على نشر تجهيزات الحفل عبر حسابه على إنستجرام.

ويعتبر هذا الحفل عودة قوية لحفلات ويجز داخل مصر بعد ما يقرب من العام عن الانقطاع حيث أن أخر حفل أحياه ويجز فى شهر أغسطس الماضي على مسرح مدينة العلمين الجديدة وهو الحفل الأنجح فى حياة ويجز.

وبعد هذا الحفل ونجاح مصطفى كامل فى انتخابات الموسيقين بدأت الأزمة بين النقابة وويجز حيث وضع مصطفى كامل شروطا على مطربي الراب من خلال إقرار داخل النقابة يوقع عليه جميع مطربي الراب والمهرجانات وهو ما رفضه ويجز وقرر أن يحيى حفلاته خارج مصر فقط.

وظل الخلاف قائما بين ويجز ونقابة الموسيقين إلى أن عاد ويجز من الخارج وقام بعقد جلسة مع مصطفى كامل لحل الأزمة إلا أنها لم تحل فى الجلسة الأولى وظل موقف ويجز معلق داخل مصر، حيث أن نقابة المهن الموسيقية رفضت اعطائه تصاريح بالغناء حتى يوقع على إقرار مصطفى كامل والذى يشمل عدة قرارت أهمها غنائه على المسرح بمصاحبة فرقة موسيقية مكونة من 6 عازفين وعدم الغناء خارج مصر إلا بموافقة نقابة المهن الموسيقية.