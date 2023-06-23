عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمته مع الموسيقيين | توافد جماهيري إلى حفل ويجز بالتجمع

صدى البلد

بدأ الجمهور يتوافد إلى حفل مطرب الراب ويجز الذي يقام اليوم في التجمع الخامس.

وحرص مغني الراب على نشر تجهيزات الحفل عبر حسابه على إنستجرام.

ويعتبر هذا الحفل عودة قوية لحفلات ويجز داخل مصر بعد ما يقرب من العام عن الانقطاع حيث أن أخر حفل أحياه ويجز فى شهر أغسطس الماضي على مسرح مدينة العلمين الجديدة وهو الحفل الأنجح فى حياة ويجز.

 

وبعد هذا الحفل ونجاح مصطفى كامل فى انتخابات الموسيقين بدأت الأزمة بين النقابة وويجز حيث وضع مصطفى كامل شروطا على مطربي الراب من خلال إقرار داخل النقابة يوقع عليه جميع مطربي الراب والمهرجانات وهو ما رفضه ويجز وقرر أن يحيى حفلاته خارج مصر فقط.

تقنين أوضاع وتقسيط تذاكر.. كل ما تريد معرفته عن حفل ويجز اليوم

اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا في التجمع الخامس

وظل الخلاف قائما بين ويجز ونقابة الموسيقين إلى أن عاد ويجز من الخارج وقام بعقد جلسة مع مصطفى كامل لحل الأزمة إلا أنها لم تحل فى الجلسة الأولى وظل موقف ويجز معلق داخل مصر، حيث أن نقابة المهن الموسيقية رفضت اعطائه تصاريح بالغناء حتى يوقع على إقرار مصطفى كامل والذى يشمل عدة قرارت أهمها غنائه على المسرح بمصاحبة فرقة موسيقية مكونة من 6 عازفين وعدم الغناء خارج مصر إلا بموافقة نقابة المهن الموسيقية.

المهن الموسيقية حفل مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا حفل ويجز مدينة العملين الجديدة مطربي الراب والمهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

عاجل.. أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

موضوعات متعلقة

تامر حسني يطرح أغنية هرمون السعادة من فيلم تاج

فاجأها بالدبلة .. خطوبة الراقصة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة |شاهد

تعليق من ميرهان حسين على حلقتها مع ياسمين عز

مانو .. كواليس تصوير مشاهد الأسد مع تامر حسني في فيلم تاج

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

الظهور الأول لـ ميرهان حسين بعد عودتها من الاعتزال.. تفاصيل

زوجة أحمد سعد تكشف عن حملها الثاني بجلسة تصوير جريئة

نشرة الفن.. وفاة والد الفنانة أروى جودة وتشييع جنازته ظهر اليوم.. وشائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي

ترشيحاتنا

أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج .. يستحب تكرارها حتى صباح يوم العيد

بعد حرق مستوطنين إسرائيليين المصحف .. بيان عاجل من حزب الله اللبناني

فضل يوم عرفة .. خطيب المسجد النبوي: ترقبوه ولا تضيعوه لـ7 أسباب

ماذا يفعل الحاج في يوم النحر؟.. علي جمعة يوضح أهم الأعمال

مصر تحصد ذهبيتين وفضية وبرونزية باليوم الثالث لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

ميريهان حسين تكشف سرًا على الهواء عن سبب اعتزالها الفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علشان تخس.. عادات خاطئة على الريق تسبب مرضا خطيرا

تحذير من ملابس معينة تجذب الناموس| دراسة صادمة

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

تيشيرت بـ400 ألف جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحمد سعد

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ