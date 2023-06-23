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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا في التجمع الخامس

ويجز
ويجز

يستعد مطرب الراب ويجز، لإحياء حفل غنائي في التجمع الخامس، وقال ويجز من خلال ستوري عبر حسابه بتطبيق "انستجرام:" هستناكوا كلكوا فى حلفتى يوم 23 وهغنى لأول مرة أغنيتى الجديدة اللى لسه هتنزل".

فاجأت الشركة المنظمة لحفل مؤدي الراب ويجز بالتجمع الخامس عن التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لخدمات البيع بالتقسيط، لتقسيط سعر تذكرة الحفل على ثلاثة أشهر.

وتسبب هذا الإجراء فى حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لكونها تجربة جديدة على الحفلات الغنائية.
 

طرح تذاكر الحفل

طرحت الشركة المنظمة لحفل مؤدي الراب ويجز التذاكر عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة فى بيع التذاكر الأونلاين.

التذاكر تم طرحها بثلاث فئات مختلفة الأولى منها بسعر 1000 جنيه أما الثانية بـ750 جنيها والثالثة بسعر 500 جنيه.

هستناكوا كلكوا| ويجز يطرح أغنية جديدة بحفله في التجمع الخامس.. غدًا

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تفاصيل حفل ويجز


ويستعد مؤدي الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في منطقة التجمع الخامس، يوم 23 يونيو 2023، وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

سداد الرسوم 


أكد الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة أنه تم سداد مبلغ 215 ألف جنيه من قبل الشركة المنظمة لحفل ويجز بالتجمع الخامس، وذلك استعدادا لإقامتها فى موعدها المحدد يوم 23 من الشهر الجاري، وأضاف عبدالله أن هذا المبلغ الذى تم سداد لخزينة النقابة ما هو إلا رسوم إقامة الحفل، لذلك تم طرح التذاكر بشكل رسمي عبر إحدى المواقع المتخصصة فى بيع التذاكر أونلاين.

 

حل أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين


وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، قد أكد فى تصريح سابق أنه تم الاتفاق بين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والمطرب ويجز على حل الأزمة.


وأضاف عبد الله فى تصريح خاص لـ صدى البلد أنه تم الاتفاق بين مصطفى كامل وويجز على ضرورة حضور الثاني إلى مقر النقابة قبل موعد حفلته القادمة يوم 23 من شهر يونيو الجاري بالتجمع الخامس، وتوقيعه على الإقرار الذي فرضه مصطفى كامل على مطربي المهرجانات والراب.
 

ويجز مطرب الراب ويجز الراب التجمع الخامس انستجرام

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