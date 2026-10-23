حقيقة انتقال فيروس شاموندا عبر الهاموش.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس

سُجِّلت أول حالة موثقة لإصابة بشرية بفيروس شاموندا (Shamonda virus) في فرنسا بتاريخ 20 أكتوبر، وقد توفي المريض.

وفي بيان له، أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المريض كان يعاني من ضعف في جهاز المناعة، مما جعله "أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ولتطور مرض شديد". وأضاف تيدروس: "أتقدم بخالص تعازيَّ لأحبائه".

وذكر تيدروس أن المريض كان يتواجد في منطقة ينتشر فيها الفيروس بين الحيوانات، وتتواجد فيها أيضاً حشرات "الكيليكويدس" (Culicoides) -وهي نوع من الهاموش أو الذباب القارض-. وأشار إلى الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات لفهم آلية انتقال الفيروس بشكل كامل.

قال: "تتواصل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الفرنسية التي تعمل على جمع المعلومات؛ بهدف فهم مصدر العدوى لدى أول حالة بشرية بشكل أدق، وتحديد طرق الانتقال المحتملة، وتقييم أي مخاطر قد تشكلها على الصحة العامة".

كيف انتشر فيروس شاموندا



يصيب فيروس "شاموندا" (Shamonda virus) بشكل رئيسي الحيوانات، مثل الأبقار والأغنام والماعز والخيول. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، "يُعتقد أن فيروس شاموندا ينتقل بين الحيوانات عن طريق لدغات حشرات 'الكيليكوديس' (Culicoides) -وهي نوع من الهاموش، وتُعد حشرات صغيرة تشبه الذباب-. وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد أنواع المفصليات المسؤولة بدقة عن نقل هذا الفيروس".

لا يُعرف عن الفيروس أنه ينتقل مباشرة من حيوان إلى آخر، باستثناء حالات الحمل، حيث يمكن لحيوان مصاب أن ينقل الفيروس إلى الجنين.

عُزل الفيروس لأول مرة من الماشية في نيجيريا عام 1965. وفي يونيو 2026، رُصد الفيروس في أوروبا للمرة الأولى، ومنذ ذلك الحين جرى اكتشافه لدى أبقار الألبان والخيول في أوروبا الغربية، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وفرنسا.

ما نعرفه عن الحالة البشرية



وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، "نظراً لأنه لم يُسجَّل سوى حالة بشرية واحدة حتى الآن، فإن المعلومات المتاحة حول المرض لدى البشر لا تزال محدودة. في هذه الحالة، كان المريض يعاني بالفعل من مرض خطير، وظهرت عليه أعراض إضافية مرتبطة بالدماغ، اعتُبرت مرتبطة بفيروس 'شاموندا' (Shamonda virus)".



ما هو فيروس "أورثوبونيا" (Orthobunyavirus)؟



ذكرت وزارة الزراعة الفرنسية أن فيروس "شاموندا" ينتمي إلى مجموعة فيروسات "أورثوبونيا" (Orthobunyavirus)، وهي فئة من الفيروسات تضم أنواعاً يمكن أن تصيب البشر.

ومن الأمثلة على ذلك فيروس "أوروبوش" (Oropouche virus)، الذي ينتشر في أجزاء من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. وتوضح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه فيروس من نوع "RNA" يتبع مجموعة "سيمبو" (Simbu serogroup) ضمن جنس "أورثوبونيا". ينتقل الفيروس إلى البشر بشكل رئيسي عن طريق لدغات الحشرات الصغيرة الماصة للدم (مثل الهاموش)، كما يمكن لبعض أنواع البعوض نقله أيضاً. وتؤكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الفيروس لا ينتقل من شخص لآخر عبر السعال أو العطس أو اللمس.