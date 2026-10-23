حساسية الألبان.. الأعراض والأسباب وطرق التشخيص والعلاج

حساسية الألبان من أنواع الحساسية الغذائية التي قد تصيب الأطفال والبالغين، وتحدث نتيجة استجابة جهاز المناعة بشكل غير طبيعي تجاه بعض البروتينات الموجودة في الحليب، خاصة بروتين الكازين وبروتينات مصل اللبن، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض التي تختلف حدتها من شخص لآخر.

وتتطلب حساسية الألبان الانتباه إلى الأعراض التي تظهر بعد تناول الحليب أو منتجاته، خاصة لدى الرضع والأطفال الصغار، مع ضرورة التفرقة بينها وبين عدم تحمّل اللاكتوز، إذ تختلف أسباب الحالتين وطرق التعامل معهما.

ما أسباب الإصابة بحساسية الألبان؟

تحدث حساسية الألبان عندما يتعامل الجهاز المناعي مع أحد بروتينات الحليب باعتباره مادة ضارة، فيطلق استجابة تحسسية قد تظهر بصورة سريعة بعد تناول الحليب أو تتأخر في بعض الحالات.

وتُعد حساسية بروتين حليب البقر من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا لدى الرضع والأطفال الصغار، وقد تتحسن لدى كثير منهم مع التقدم في العمر، بينما تستمر لدى بعض الأشخاص.

ما أبرز أعراض حساسية الألبان؟

تختلف أعراض حساسية الألبان وفقًا لطبيعة الاستجابة المناعية، وقد تشمل:

- أعراض جلدية: مثل الطفح الجلدي والحكة والشرى، وقد تتفاقم الإكزيما لدى بعض المصابين.

- أعراض الجهاز الهضمي: مثل القيء والمغص والإسهال، وقد يظهر دم أو مخاط في البراز، خاصة لدى الرضع.

- أعراض تنفسية: مثل الصفير أثناء التنفس، وقد تحدث أعراض أخرى مصاحبة للتفاعل التحسسي.

- تورم الوجه أو الشفتين: وقد يشير إلى تفاعل تحسسي يستدعي التقييم الطبي العاجل.

وتظهر الأعراض خلال دقائق أو ساعات من تناول الحليب، بينما تتأخر في بعض أنواع الحساسية، ما يجعل ملاحظة توقيت ظهورها وعلاقتها بالطعام أمرًا مهمًا.

ما الفرق بين حساسية الألبان وعدم تحمل اللاكتوز؟

يخلط البعض بين حساسية الألبان وعدم تحمّل اللاكتوز، لكنهما حالتان مختلفتان؛ فحساسية الألبان تنتج عن استجابة الجهاز المناعي لبروتينات الحليب، بينما يحدث عدم تحمّل اللاكتوز بسبب نقص إنزيم اللاكتاز المسؤول عن هضم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب.

وتشمل أعراض عدم تحمّل اللاكتوز عادةً الانتفاخ والغازات والمغص والإسهال، ولا يسبب في حد ذاته تفاعلًا مناعيًا تحسسيًا مثل حساسية الألبان.

كيف يتم تشخيص حساسية الألبان؟

يعتمد تشخيص حساسية الألبان على تقييم الطبيب للأعراض وتاريخ تناول الحليب، وقد يستعين باختبارات وخز الجلد أو تحليل الأجسام المضادة من نوع IgE عند الاشتباه في الحساسية الفورية.

وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب باستبعاد بروتين الحليب لفترة محددة ثم إعادة إدخاله بطريقة منظمة لتأكيد التشخيص، وفقًا لنوع الأعراض ومستوى الخطورة. ولا يُنصح بإعادة تجربة الحليب في المنزل إذا سبق أن تسبب في تفاعل تحسسي شديد.

ما طرق التعامل مع حساسية الألبان؟

يعتمد التعامل مع حساسية الألبان على تجنّب بروتين الحليب المسبب للحساسية، مع قراءة ملصقات المنتجات الغذائية بعناية، لأن بروتينات الحليب قد تدخل في مكونات بعض الأطعمة المصنعة.

وبالنسبة للأطفال، ينبغي اختيار البدائل الغذائية المناسبة تحت إشراف الطبيب أو اختصاصي التغذية، لضمان الحصول على الاحتياجات اللازمة من الكالسيوم وفيتامين د والبروتين، دون التأثير سلبًا في النمو.

كما يجب الانتباه إلى أن الحليب الخالي من اللاكتوز لا يُعد بديلًا آمنًا بالضرورة للمصابين بحساسية بروتين الحليب، لأنه قد يحتوي على البروتينات نفسها.

متى تصبح حساسية الألبان خطيرة؟

تستدعي صعوبة التنفس أو تورم اللسان أو الحلق أو الدوخة الشديدة بعد تناول الحليب طلب الإسعاف فورًا، لاحتمال حدوث تفاعل تحسسي شديد يُعرف بالتأق.

تُعد حساسية الألبان من أنواع الحساسية الغذائية التي قد تصيب الأطفال والبالغين، وتحدث نتيجة استجابة جهاز المناعة بشكل غير طبيعي تجاه بعض البروتينات الموجودة في الحليب، خاصة بروتين الكازين وبروتينات مصل اللبن، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض التي تختلف حدتها من شخص لآخر.

وتتطلب حساسية الألبان الانتباه إلى الأعراض التي تظهر بعد تناول الحليب أو منتجاته، خاصة لدى الرضع والأطفال الصغار، مع ضرورة التفرقة بينها وبين عدم تحمّل اللاكتوز، إذ تختلف أسباب الحالتين وطرق التعامل معهما.

ما أسباب الإصابة بحساسية الألبان؟

تحدث حساسية الألبان عندما يتعامل الجهاز المناعي مع أحد بروتينات الحليب باعتباره مادة ضارة، فيطلق استجابة تحسسية قد تظهر بصورة سريعة بعد تناول الحليب أو تتأخر في بعض الحالات.

وتُعد حساسية بروتين حليب البقر من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا لدى الرضع والأطفال الصغار، وقد تتحسن لدى كثير منهم مع التقدم في العمر، بينما تستمر لدى بعض الأشخاص.

ما أبرز أعراض حساسية الألبان؟

تختلف أعراض حساسية الألبان وفقًا لطبيعة الاستجابة المناعية، وقد تشمل:

أعراض جلدية: مثل الطفح الجلدي والحكة والشرى، وقد تتفاقم الإكزيما لدى بعض المصابين.

مثل الطفح الجلدي والحكة والشرى، وقد تتفاقم الإكزيما لدى بعض المصابين. أعراض الجهاز الهضمي: مثل القيء والمغص والإسهال، وقد يظهر دم أو مخاط في البراز، خاصة لدى الرضع.

مثل القيء والمغص والإسهال، وقد يظهر دم أو مخاط في البراز، خاصة لدى الرضع. أعراض تنفسية: مثل الصفير أثناء التنفس، وقد تحدث أعراض أخرى مصاحبة للتفاعل التحسسي.

مثل الصفير أثناء التنفس، وقد تحدث أعراض أخرى مصاحبة للتفاعل التحسسي. تورم الوجه أو الشفتين: وقد يشير إلى تفاعل تحسسي يستدعي التقييم الطبي العاجل.

وقد تظهر الأعراض خلال دقائق أو ساعات من تناول الحليب، بينما تتأخر في بعض أنواع الحساسية، ما يجعل ملاحظة توقيت ظهورها وعلاقتها بالطعام أمرًا مهمًا.

ما الفرق بين حساسية الألبان وعدم تحمّل اللاكتوز؟

يخلط البعض بين حساسية الألبان وعدم تحمّل اللاكتوز، لكنهما حالتان مختلفتان؛ فحساسية الألبان تنتج عن استجابة الجهاز المناعي لبروتينات الحليب، بينما يحدث عدم تحمّل اللاكتوز بسبب نقص إنزيم اللاكتاز المسؤول عن هضم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب.

وتشمل أعراض عدم تحمّل اللاكتوز عادةً الانتفاخ والغازات والمغص والإسهال، ولا يسبب في حد ذاته تفاعلًا مناعيًا تحسسيًا مثل حساسية الألبان.

كيف يتم تشخيص حساسية الألبان؟

يعتمد تشخيص حساسية الألبان على تقييم الطبيب للأعراض وتاريخ تناول الحليب، وقد يستعين باختبارات وخز الجلد أو تحليل الأجسام المضادة من نوع IgE عند الاشتباه في الحساسية الفورية.

وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب باستبعاد بروتين الحليب لفترة محددة ثم إعادة إدخاله بطريقة منظمة لتأكيد التشخيص، وفقًا لنوع الأعراض ومستوى الخطورة. ولا يُنصح بإعادة تجربة الحليب في المنزل إذا سبق أن تسبب في تفاعل تحسسي شديد.

ما طرق التعامل مع حساسية الألبان؟

يعتمد التعامل مع حساسية الألبان على تجنّب بروتين الحليب المسبب للحساسية، مع قراءة ملصقات المنتجات الغذائية بعناية، لأن بروتينات الحليب قد تدخل في مكونات بعض الأطعمة المصنعة.

وبالنسبة للأطفال، ينبغي اختيار البدائل الغذائية المناسبة تحت إشراف الطبيب أو اختصاصي التغذية، لضمان الحصول على الاحتياجات اللازمة من الكالسيوم وفيتامين د والبروتين، دون التأثير سلبًا في النمو.

كما يجب الانتباه إلى أن الحليب الخالي من اللاكتوز لا يُعد بديلًا آمنًا بالضرورة للمصابين بحساسية بروتين الحليب، لأنه قد يحتوي على البروتينات نفسها.

متى تصبح حساسية الألبان خطيرة؟

تستدعي صعوبة التنفس أو تورم اللسان أو الحلق أو الدوخة الشديدة بعد تناول الحليب طلب الإسعاف فورًا، لاحتمال حدوث تفاعل تحسسي شديد يُعرف بالتأق.

وفي النهاية، فإن التشخيص الصحيح لحساسية الألبان يساعد على تجنّب الأطعمة المسببة للأعراض، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن، خاصة لدى الرضع والأطفال في مراحل النمو.

المصدر mayo clinic