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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفشار بالكراميل في المنزل.. سناكس مقرمش كأنك بالسينما

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
ريهام قدري

الفشار بالكراميل من أشهر السناكس التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة خلال السهرات العائلية ومشاهدة الأفلام، إذ يجمع بين قرمشة الفشار ومذاق الكراميل الحلو. ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، للحصول على نتيجة لذيذة تشبه فشار السينما.

مكونات الفشار بالكراميل

يمكن تحضير الفشار بالكراميل باستخدام مجموعة من المكونات المتوفرة في معظم المطابخ، وهي:

  • نصف كوب من حبوب الذرة المخصصة للفشار.
  • ملعقتان كبيرتان من الزيت.
  • نصف كوب من السكر.
  • ملعقة كبيرة من الزبدة.
  • ملعقتان كبيرتان من الماء.
  • رشة صغيرة من الملح.
  • ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا، حسب الرغبة.

طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بخطوة

الخطوة الأولى: تحضير الفشار

ضعي الزيت في حلة مناسبة على نار متوسطة، ثم أضيفي حبوب الذرة وغطي الحلة، مع تحريكها من وقت لآخر حتى تبدأ الحبوب في الفرقعة. اتركيها حتى تتوقف أصوات الفرقعة تقريبًا، ثم ارفعي الحلة عن النار وانقلي الفشار إلى وعاء كبير.

الخطوة الثانية: تحضير الكراميل

ضعي السكر والماء في حلة صغيرة على نار متوسطة، واتركي الخليط حتى يذوب السكر ويتحول إلى اللون الذهبي، مع تجنب التقليب المفرط بعد بدء الغليان. أضيفي الزبدة بحذر وقلبي حتى تمتزج بالمكونات، ثم أضيفي الفانيليا ورشة الملح إذا رغبتِ في ذلك.

الخطوة الثالثة: إضافة الكراميل إلى الفشار

اسكبي الكراميل الساخن تدريجيًا فوق الفشار، ثم قلبي باستخدام ملعقة مناسبة حتى تتغطى الحبات بطبقة متجانسة من الكراميل، مع الحرص على عدم لمس الخليط الساخن باليد.

الخطوة الرابعة: تبريد الفشار وتقديمه

افردي الفشار على ورق زبدة واتركيه حتى يبرد تمامًا، ثم افصلي الحبات الملتصقة ببعضها وقدميه في طبق مناسب. ويساعد تركه ليبرد على تماسك طبقة الكراميل والحصول على قوام مقرمش.

أسرار الحصول على فشار بالكراميل مقرمش

لضمان نجاح الوصفة، يُفضل مراقبة السكر أثناء تحضير الكراميل حتى لا يحترق ويكتسب مذاقًا مرًا، كما يُنصح بتقليب الفشار سريعًا بعد إضافة الكراميل لتوزيعه على الحبات.

ومن المهم أيضًا ترك الفشار حتى يبرد تمامًا قبل تخزينه في وعاء محكم الغلق، للحفاظ على قرمشته لأطول فترة ممكنة.

ويعد الفشار بالكراميل خيارًا مناسبًا للتنويع في السناكس المنزلية، لكن يُفضل تناوله باعتدال لاحتوائه على السكر، خاصة للأطفال، مع الانتباه إلى أن الكراميل الساخن قد يسبب حروقًا شديدة، ولذلك يجب إبعاده عن متناولهم أثناء التحضير.

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