مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفشار بالكراميل .. وصفة مقرمشة للتسالي في السهرات

آية التيجي

في عطلة نهاية الأسبوع تبحث الكثير من العائلات عن وصفات تسالي بسيطة ولذيذة تضفي أجواء مميزة على السهرات، ويُعد الفشار بالكراميل واحدًا من أفضل هذه الخيارات. 

وتجمع هذه بين قرمشة الفشار ونكهة الكراميل الغنية، ليكون رفيقًا مثاليًا أثناء مشاهدة الأفلام أو الجلسات العائلية الممتعة.

المكونات:

نصف كوب ذرة فشار

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

كوب سكر

نصف كوب زبدة

ربع كوب عسل أبيض أو جلوكوز

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق على النار، سخني الزيت وأضيفي ذرة الفشار وغطيه حتى ينضج ويتفرقع تمامًا.

ـ في إناء آخر، ذوبي السكر مع الزبدة والعسل على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يتكون خليط كراميل ذهبي.

ـ ارفعي الوعاء عن النار وأضيفي الفانيليا ورشة الملح، ثم قلبي جيدًا.

ـ اسكبي خليط الكراميل الساخن فوق الفشار وقلبيه بسرعة حتى يتغلف تمامًا.

ـ اتركيه ليبرد قليلًا، ثم قدميه في أطباق للتسالي.

وتُعتبر طريقة عمل الفشار بالكراميل من أسهل وصفات الحلويات السريعة التي يمكن تحضيرها في دقائق، وهي مثالية لتقديمها كوجبة خفيفة أثناء العزومات أو السهرات العائلية.

