الخدمات البيطرية: نعمل على وجود كوادر وسيارات لإبعاد الكلاب الضالة عن المناطق السكنية

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن انتشار الكلاب الضالة في الشارع؛ يمس كل المجتمعات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على القيام بدور مهم في هذا الملف، وكذلك على وجود “كوادر” و"سيارات مخصصة" لإبعاد الكلاب الضالة عن المناطق المخصصة للسكان.

وقال الحسيني محمد عوض، خلال لقاء له مع برنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، إن الدولة تتخذ التدابير مع الجهات المعنية الممثلة في وزارة البيئة والتنمية المحلية والزراعة، ووضع آليات وضوابط للتعامل مع كلاب الشوارع.

وأوضح مدير إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن القمامة عامل رئيسي لانتشار الكلاب في المناطق السكنية، لذا لا بد أن يكون هناك سلوكا لدى المواطن بإلقاء القمامة في المناطق المخصصة لها، مع العمل على وجود فرق للكشف الطبي على الحيوان، مع القيام بعملية تعقيم للسيطرة على أعداد الكلاب.