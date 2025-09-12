وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

يُعد كباب الحلة واحدًا من الأكلات المصرية الأصيلة التي لا تخلو منها السفرة في المناسبات والعزائم، حيث يجمع بين قطع اللحم الطرية مع البصل والتوابل ليمنح مذاقًا غنيًا لا يُقاوم.

ورغم بساطة مكوناته، إلا أن طاجن كباب الحلة يُضفي لمسة فاخرة على المائدة. وفي هذا التقرير نستعرض طريقة عمل كباب الحلة بخطوات سهلة وبسيطة على طريقة الشيف مي صيام.

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة

المكونات:

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات متوسطة.

3 بصلات كبيرة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

كوب ماء ساخن أو مرق.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة بهارات لحم ورشة قرفة (اختياري).

حبة فلفل أخضر أو قرن فلفل حامي (حسب الذوق).

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة التحضير:

ـ في وعاء على النار، يُسخن السمن أو الزيت جيدًا، ثم تضاف قطع اللحم وتُشوّح حتى تكتسب لونًا بنيًا شهيًا.

ـ يضاف البصل الشرائح مع التقليب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا.

ـ يُضاف الثوم مع البهارات والفلفل الأسود ويُقلب الخليط جيدًا.

ـ يُسكب كوب المرق أو الماء الساخن ويُترك حتى يغلي.

ـ يُنقل الخليط إلى طاجن فخاري، ثم يُضاف الفلفل الأخضر أو الحامي حسب الرغبة.

ـ يوضع الطاجن في فرن متوسط الحرارة لمدة 30 – 40 دقيقة حتى ينضج اللحم ويصبح طريًا.

طريقة عمل كباب الحلة

التقديم:

ويُقدَّم طاجن كباب الحلة ساخنًا بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، ليمنح مزيجًا متكاملًا من البساطة والمذاق اللذيذ الذي يفضله الكبار والصغار.