قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيويورك تايمز: ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم
محمد أبو العينين: لا بديل عن حل الدولتين.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر
بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل
تصادم سيارتين على الطريق الدائري في التجمع الخامس
رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا
لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة
طريقة عمل كباب الحلة
آية التيجي

يُعد كباب الحلة واحدًا من الأكلات المصرية الأصيلة التي لا تخلو منها السفرة في المناسبات والعزائم، حيث يجمع بين قطع اللحم الطرية مع البصل والتوابل ليمنح مذاقًا غنيًا لا يُقاوم. 

ورغم  بساطة مكوناته، إلا أن طاجن كباب الحلة يُضفي لمسة فاخرة على المائدة. وفي هذا التقرير نستعرض طريقة عمل كباب الحلة بخطوات سهلة وبسيطة على طريقة الشيف مي صيام.

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة

المكونات:

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات متوسطة.

3 بصلات كبيرة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

كوب ماء ساخن أو مرق.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة بهارات لحم ورشة قرفة (اختياري).

حبة فلفل أخضر أو قرن فلفل حامي (حسب الذوق).

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة التحضير:

ـ في وعاء على النار، يُسخن السمن أو الزيت جيدًا، ثم تضاف قطع اللحم وتُشوّح حتى تكتسب لونًا بنيًا شهيًا.
ـ يضاف البصل الشرائح مع التقليب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا.

ـ يُضاف الثوم مع البهارات والفلفل الأسود ويُقلب الخليط جيدًا.

ـ يُسكب كوب المرق أو الماء الساخن ويُترك حتى يغلي.

ـ يُنقل الخليط إلى طاجن فخاري، ثم يُضاف الفلفل الأخضر أو الحامي حسب الرغبة.

ـ يوضع الطاجن في فرن متوسط الحرارة لمدة 30 – 40 دقيقة حتى ينضج اللحم ويصبح طريًا.

طريقة عمل كباب الحلة

التقديم:

ويُقدَّم طاجن كباب الحلة ساخنًا بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، ليمنح مزيجًا متكاملًا من البساطة والمذاق اللذيذ الذي يفضله الكبار والصغار.

كباب الحلة طاجن كباب الحلة طريقة عمل كباب الحلة الأكلات المصرية الأصيلة وصفات لحم وصفات مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

الأعداء يتربصون بنا.. عباس شومان: أطالب الأمة العربية والإسلامية باليقظة وتوحيد القرار

خطيب المسجد الحرام

مدح الله به نفسه.. خطيب المسجد الحرام: الصدق من أشرف ما وصف به المرسلون

إمام المسجد الحرام

فاعله عُرضة للوعيد الشديد.. إمام المسجد الحرام يحذر من نشر الكذب والشائعات

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد