قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مصر نموذج متقدم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية

النائبة هايدي المغازي
النائبة هايدي المغازي
حسن رضوان

أشادت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن التقرير السنوي الـ18 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، يعكس مدى التزام الدولة بمبادئ العدالة وكرامة المواطن.

وقالت المغازي:" إن التقرير شمل ثلاثة فصول رئيسية تناولت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنشطة المجلس خلال الفترة نفسها، مع التوصيات والحساب الختامي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تربط بين الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت حضورًا متزايدًا لقضايا حقوق الإنسان على أجندة الدولة، سواء من خلال التوجهات الرئاسية أو عبر البرامج التنفيذية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.

وأكدت النائبة، أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بالفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ودعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة عبر برامج تمكين اقتصادي وتوسيع نطاق الحماية القانونية، مشرة إلى المبادرات التنموية في القرى والمناطق النائية، بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية وتوفير خدمات الصحة والتعليم، مؤكدة أن كل هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز قيم المواطنة وضمان حقوق المواطنين في كافة المجالات.

ولفتت المغازي، إلى أن اهتمام الدولة بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية سواء في القطاعات الخدمية أو في مجال العدالة، يعزز الشفافية ويسهّل وصول المواطنين إلى حقوقهم، ويُعد خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة، قائلة: “مصر باتت نموذجًا متقدمًا في تعزيز حقوق الإنسان، حيث لم تعد الحقوق والحريات خيارًا هامشيًا، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ما يؤكد التزام الدولة برعاية كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

التقرير السنوي النائبة هايدى المغازى حياة كريمة التنمية والإصلاح السياسي والاجتماعي حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية النائبة هايدي المغازي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

بوستر فيلم سفاح التجمع

إنتهاء تصوير فيلم "سفاح التجمع" وطرحه فى 2026

بوستر حفل كارمن سليمان

كارمن سليمان تحيي حفل رأس السنة في أحد فنادق القاهرة

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجّه رسالة غامضة: صلوا الأرحام واتعلموا من اللي فات

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد