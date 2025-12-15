إصلاح حقوقي.. القومي لحقوق الإنسان: اتجاه قوي في الدولة المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان

كشف هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل إطلاق تقرير المجلس الثامن عشر والتزامه بالحفاظ على التصنيف أ.



وقال هاني إبراهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة "، :" التقرير يتضمن أنشطة المجلس خلال العام وحالة حقوق الإنسان في مصر سواء الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ".

وتابع هاني إبراهيم :" نبرز إيجابيات ملف حقوق الإنسان ونصدر توصيات لصانع القرار لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ".

وأكمل هاني إبراهيم :" من الإيجابيات التي نشهدها هو تضاعف مساحة معالجة المجلس القومي لحقوق الإنسان للقضايا الحقوقية ".

ولفت هاني إبراهيم :" هناك اتجاه قوي في الدولة المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر وهناك قناعة رئيسية لدى صانع القرار أن عملية الإصلاح الحقوقي جزء اصيل من حركة تقدم المجتمع ".

