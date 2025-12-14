جنوب سيناء تحتفي بحقوق الإنسان وذوي الهمم في ليلة ثقافية نابضة بالتراث والإبداع

احتضن المسرح الصيفي بقصر ثقافة طور سيناء احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشؤون الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الدكتور شعيب خلف، في إطار اهتمام الدولة بتمكين ذوي القدرات الخاصة وصون حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ محمد عبد الجليل، وسط أجواء احتفالية جسّدت قيم الإنسانية والتكافل المجتمعي.

وفي كلمته، أكد اللواء إيهاب رشاد مكاوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف ذوي الهمم، ليس فقط من خلال توفير الرعاية والتأهيل، بل عبر دمجهم الكامل في المجتمع، وإتاحة فرص العمل والتدريب التي تليق بقدراتهم، التزامًا بمبادئ حقوق الإنسان التي تضمن العدالة والمساواة للجميع دون تمييز.

وأضاف أن إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة تقوم بدور محوري في متابعة شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن أبواب المحافظة ستظل مفتوحة دائمًا للاستماع إلى الشكاوى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

واستعرضت الإعلامية روان رضا أبرز إنجازات وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، مسلطة الضوء على الدور الفاعل الذي تقوم به في الحفاظ على الحقوق، ودعم ذوي القدرات الخاصة، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، إلى جانب ما نفذته من فعاليات وأنشطة خلال الأعوام الماضية.

وتنوعت فقرات الحفل الفنية، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة الطور للفنون الشعبية، تدريب وتصميم الفنان أسامة إبراهيم، فقرة استعراضية مستوحاة من التراث السيناوي، أعقبها عرض أزياء للزي السيناوي الأصيل عكس عمق الهوية البدوية، كما قدم طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع عرضًا استعراضيًا بلغة الإشارة حظي بإشادة الحضور.

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بعرض فني مسرحي تناول قضايا حقوق الإنسان، مبرزًا الطاقات الإبداعية لدى شباب سيناء، من إخراج جمال مهران. واختُتمت الفعاليات بتكريم عدد من ذوي الهمم وأسرهم، وتسليمهم مكافآت مالية وعقود عمل، في رسالة واضحة لدعمهم وتمكينهم.

وحضر الاحتفالية اللواء إيهاب رشاد مكاوي، سكرتير عام مساعد المحافظ نائبًا عن المحافظ، وأحمد الحضري نائب رئيس مجلس مدينة طور سيناء، و منيرة فتحي مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وأحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة، وسماح ذكي مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، والدكتورة نهي الحسيني مدير عام المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إلى جانب مشاركة فاعلة من المديريات ال خدمية ومؤسسات المجتمع المدني.