حوادث

نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي

كلية الشرطة
كلية الشرطة
مصطفى الرماح

بدأ الطلاب المقبولون للالتحاق بـ كلية الشرطة للعام الدراسي 2025 / 2026 في تلقي رسائل نصية ومكالمات هاتفية رسمية لإخطارهم بقبولهم، وذلك من خلال الاتصال المباشر من الجهات المختصة بالأكاديمية.

مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد اعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، إلى جانب خريجي كليات الحقوق وأصحاب المؤهلات الجامعية، للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

رابط نتيجة كلية الشرطة 2025.. خطوات الحصول عليها (رابط شغال)

وفي هذا السياق، أعلن اللواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر الأكاديمية، بحضور مدير كلية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، تفاصيل أعداد المتقدمين والمقبولين هذا العام.

نتيجة كلية الشرطة 2025/2026

أوضح رئيس أكاديمية الشرطة أن إجمالي عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة بلغ 48 ألفًا و63 طالبًا وطالبة، من بينهم 26 ألفًا و262 طالبًا من الحاصلين على الثانوية العامة، و13 ألفًا و828 من الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث)، و6900 من الحاصلين على المؤهلات الجامعية المختلفة، إضافة إلى 1073 طالبة من الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية.

موقع نتيجة كلية الشرطة 2025-2026 - تليجراف مصر

تخصصات كلية الشرطة 2025

وأشار إلى أن أعداد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة توزعت بواقع 23 ألفًا و288 طالبًا من الثانوية العامة، و1648 من الثانوية الأزهرية، و301 من الحاصلين على الثانوية الأجنبية، و1001 من الحاصلين على الدبلومة الأجنبية، و24 طالبًا من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

قبول 2950 طالب وطالبة في كلية الشرطة لعام الدراسي 2025 - شبابنا فى الخارج

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح أن عدد المتقدمين من المنطقة المركزية بلغ 11 ألفًا و243 طالبًا، ومن محافظات الوجه البحري 21 ألفًا و841 طالبًا، ومن الوجه القبلي 13 ألفًا و675 طالبًا، بينما بلغ عدد المتقدمين من محافظات القناة وسيناء 1304 طلاب.

نتيجة كلية الشرطة متخصصين

وأضاف أن عدد المتقدمين من الحاصلين على ليسانس الحقوق بلغ 13 ألفًا و828 طالبًا، من بينهم 11 ألفًا و432 طالبًا و2396 طالبة، فيما بلغ عدد المتقدمات من الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية 1073 طالبة.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة والضباط المتخصصين بـ أكاديمية الشرطة.. موقع التنسيق ومواعيد التقديم| صور وفيديو

وأشار اللواء نضال يوسف إلى أن إجمالي عدد المتقدمين الذين خضعوا لكشف الهيئة هذا العام بلغ 16 ألفًا و978 طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أن العدد المستهدف قبوله بلغ 2757 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة كلية الشرطة

وأوضح أن المقبولين شملوا 1000 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، و1350 من خريجي كليات الحقوق، و50 طالبة من خريجات كليات التربية الرياضية، و221 طالبًا وطالبة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.

تفاصيل التقديم فى كلية الشرطة للبنات 2022.. تعرف على خطوات التقديم والتخصصات المطلوبة

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة أنه جرى الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، بما يضمن ترتيب المتقدمين وفق أعلى درجات التقييم، وقبول العدد المستهدف بشكل آلي كامل دون أي تدخل بشري، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

