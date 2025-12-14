نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي

كشفت الفنانة نوران ماجد عن تفاصيل دورها في مسلسل "أولاد الراعي"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2026، وهو من بطولة الفنان ماجد المصري.

وتحدثت عن الدور قائلة: "أن الدور الذي عُرض عليها كان مختلفًا تمامًا عما قدمته من قبل، حيث جسدت شخصية “نور”، وهي شخصية معقدة إلى حد ما، خاصة في طبيعة علاقتها بماجد، هذه العلاقة كانت مليئة بالصراعات والحروب، وهو ما أضفى على العمل قدرًا كبيرًا من التشويق والإثارة طوال أحداث المسلسل".

وأضافت أنها بعد الانتهاء من هذا المسلسل، عُرض عليها المشاركة في مسلسل "عباس الريس"، لكنها اعتذرت عن استكمال العمل.

وأوضحت أنها شعرت بتعرضها لظلم لم يكن مقبولًا بالنسبة لها، ما اضطرها لاتخاذ قرار الانسحاب.

وأكدت أنها لا تفضل الخوض في تفاصيل هذا الأمر، موضحة أن الظلم الذي تعرضت له لا يندرج ضمن القواعد المتعارف عليها في الوسط الفني.

ورغم ذلك، شددت على احترامها الكبير لشركة الإنتاج الخاصة بالمسلسل، مؤكدة أنهم كانوا متمسكين بها حتى اللحظة الأخيرة، لكن لم يكن من الممكن الاستمرار معًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد أنها لا ترغب في وضع نفسها أو الآخرين في مواقف محرجة، معتبرة أن الحديث عن هذه الأمور علنًا ليس أمرًا جيدًا بالنسبة لها، وأن قرارها بعدم الاستمرار جاء حفاظًا على راحتها الشخصية، وأن الأمر لا يتعلق بشخص يُدعى نوران.

تفاصيل مسلسل أولاد الراعي

ينتمي مسلسل "أولاد الراعي" إلى الدراما الاجتماعية الواقعية ويقدم في 30 حلقة، حيث يناقش عدداً من القضايا الإنسانية والعائلية في إطار مشوق يعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة وصراعات الحياة اليومية.

ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، جاءت أسماؤهم في مراحل مختلفة من الإعلان عن المسلسل، وهم: ماجد المصري، أمل بوشوشة، خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، إنجي كيوان، محمد عز، إيمان يوسف، نيرمين الفقي، فادية عبد الغني، إيناس كامل، سامح السيد، غادة طلعت، إلى جانب مجموعة من الشباب.

المسلسل من تأليف ورشة ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

ومن المقرر الكشف عن باقي المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التصوير وفق الجدول المحدد استعداداً للعرض في رمضان 2026.