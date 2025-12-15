قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح وعمر مرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
السياحة تطالب الشركات الالتزام بضوابط الحج البري لسلامة الحجاج وراحتهم
كامل الوزير يشهد التشغيل التجريبي لمحطة حاويات «هاتشيسون» بميناء السخنة| صور
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير يشهد التشغيل التجريبي لمحطة حاويات «هاتشيسون» بميناء السخنة| صور

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
حمادة خطاب

شهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التشغيل التجريبي لمحطة حاويات «هاتشيسون»، كأولى محطات مشروع تطوير ميناء العين السخنة، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية للمحطة.

أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة–الدخيلة»

وتُمثل المحطة أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة–الدخيلة»، ضمن مشروع محور «السخنة–الإسكندرية» اللوجستي المتكامل للحاويات، الذي يستهدف الربط المباشر بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتعزيز موقع مصر كمركز محوري لحركة التجارة العالمية.

ويأتي استكمال أعمال تطوير ميناء السخنة في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحديث جميع الموانئ المصرية، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، ودعم تنافسية الموانئ المصرية في سوق النقل البحري.

ويشمل مشروع التطوير توسعات واسعة بالميناء، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 29 كيلومتراً مربعاً، تتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومتراً من الأرصفة البحرية بعمق يصل إلى 18 متراً، إلى جانب ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية على مساحة 5.2 كيلومترات مربعة، فضلًا عن شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومتراً، وخطوط سكك حديدية بطول 30 كيلومتراً متصلة بالقطار الكهربائي السريع.

المخطط الشامل لتطوير ميناء السخنة 

تستهدف الدولة من خلال المخطط الشامل لتطوير ميناء السخنة تحويله إلى أكبر ميناء على البحر الأحمر، وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت العالمية، عبر شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والتحالفات الدولية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات، بما يضمن جذب المزيد من السفن، ومضاعفة طاقات التشغيل، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

كامل الوزير وزير الصناعة والنقل هاتشيسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

جانب من اللقاء

أكاديمية الأوقاف الدولية تواصل تأهيل علماء ماليزيا لصناعة عالم رشيد

مفتي الجمهورية

بمشاركة وزراء ومفتين.. انطلاق الندوة الدولية الثانية لهيئات الإفتاء في العالم.. بعد قليل

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد