كامل الوزير يشهد التشغيل التجريبي لمحطة حاويات «هاتشيسون» بميناء السخنة| صور

شهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التشغيل التجريبي لمحطة حاويات «هاتشيسون»، كأولى محطات مشروع تطوير ميناء العين السخنة، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية للمحطة.

أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة–الدخيلة»

وتُمثل المحطة أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة–الدخيلة»، ضمن مشروع محور «السخنة–الإسكندرية» اللوجستي المتكامل للحاويات، الذي يستهدف الربط المباشر بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتعزيز موقع مصر كمركز محوري لحركة التجارة العالمية.

ويأتي استكمال أعمال تطوير ميناء السخنة في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحديث جميع الموانئ المصرية، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، ودعم تنافسية الموانئ المصرية في سوق النقل البحري.

ويشمل مشروع التطوير توسعات واسعة بالميناء، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 29 كيلومتراً مربعاً، تتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومتراً من الأرصفة البحرية بعمق يصل إلى 18 متراً، إلى جانب ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية على مساحة 5.2 كيلومترات مربعة، فضلًا عن شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومتراً، وخطوط سكك حديدية بطول 30 كيلومتراً متصلة بالقطار الكهربائي السريع.

المخطط الشامل لتطوير ميناء السخنة

تستهدف الدولة من خلال المخطط الشامل لتطوير ميناء السخنة تحويله إلى أكبر ميناء على البحر الأحمر، وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت العالمية، عبر شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والتحالفات الدولية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات، بما يضمن جذب المزيد من السفن، ومضاعفة طاقات التشغيل، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.