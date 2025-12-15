بحضور الدكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي.. انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر

انطلقت اليوم الإثنين اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة (FIBA Africa) والتي تحتضنها مصر، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة ، في حضور الأستاذ عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وأندرياس زاجكليس الأمين العام للاتحاد الدولي.

وتناقش الاجتماعات عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير كرة السلة في القارة الأفريقية، ودعم برامج الناشئين، وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب سبل الارتقاء بالمسابقات الأفريقية على مستوى المنتخبات والأندية، بما يسهم في رفع مستوى اللعبة وزيادة انتشارها.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته، أن استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة تعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية المتواصل للرياضة باعتبارها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر في القارة الأفريقية.

دور مصر في تطوير كرة السلة

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تطوير كرة السلة الأفريقية، مثمنًا جهود الاتحاد المصري لكرة السلة في تنظيم البطولات واستضافة الاجتماعات القارية والدولية.

وتأتي هذه الاستضافة كحدث استثنائي يُقام لأول مرة منذ عقود طويلة، بما يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي داخل القارة الإفريقية، ونجاح جهود اتحاد السلة في إطار توجهات واضحة نحو إعادة اللعبة إلى مكانتها الطبيعية واستعادة دور مصر الريادي على الساحة الإفريقية من جديد.