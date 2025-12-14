الخطيب يهنئ سيدات السلة ببطولة إفريقيا

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول لكرة السلة والجهاز الفني والإداري والطبي؛ بعد التتويج المستحق ببطولة إفريقيا للأندية، التي انتهت فاعلياتها مساء اليوم.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز والمستوى الفني والعزيمة التي تحلت بها اللاعبات طوال مشوار البطولة، وأسهمن في التتويج باللقب، ومن قبلها الفوز أيضًا ببطولة دوري المرتبط.

وأكد أن هذه الإنجازات تأتي تتويجًا للعمل الجماعي والتطوير المستمر الذي يشهده قطاع النشاط الرياضي.

وأوضح أن الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة يُحمِّل عناصر الفريق مسئولية كبيرة نحو إسعاد جماهير الأهلي التي تدعم فرق النادي المختلفة، وتمثل السند الدائم في كل النجاحات.