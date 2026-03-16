زكاة الفطر .. هل يجوز إخراجها نقودًا.. وما الحد الأدنى لها هذا العام؟

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

فدية الصيام

وأضافت خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك أن الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام 30 جنيهًا عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر، ويجوز إخراجها يومًا بيوم، أو مرةً واحدةً في أول الشهر أو في آخره أو بعده.

هل نخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟

قالت وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الرسمي إن جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عن أحمد، قال ابن المنذر:" كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجب على الرجل ‌زكاة ‌الفطر ‌عن ‌الجنين في بطن أمه وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنها تجب عليه لأنه آدمي تصح الوصية له وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار"[ابن قدامة، الشرح الكبير على المقنع، ٢/٦٥٣ ].

وبينت أن ذلك هو المفتى به في الديار المصرية، فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، وذهب الحنفية إلى أنه إذا ولد الجنين قبل طلوع فجر يوم العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (٦/ ١٣٩): "لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ" اهـ.

وفى هذا السياق قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد فإن ولد وجبت.