جون إدوارد يلوح بالاستقالة اعتراضًا على قرار إدارة الزمالك

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الجدل الإداري خلال الفترة الحالية، في ظل سعي إدارة القلعة البيضاء لفرض مزيد من الانضباط وتحقيق الاستقرار داخل الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لاستكمال مشوار الموسم، وسط ضغوط جماهيرية ونتائج متباينة.

ودخلت إدارة الزمالك في خلاف واضح مع المدير الرياضي جون إدوارد، على خلفية قرار عودة تدريبات الفريق الأول إلى مقر النادي بميت عقبة، عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد.

وترى الإدارة أن هذه الخطوة منطقية من الناحيتين المالية والتنظيمية، خاصة مع معاناة اللاعبين خلال الفترة الماضية من صعوبة التنقل إلى ملاعب التدريب خارج النادي، بحسب مصدر داخل الزمالك.

وترفض إدارة الزمالك استمرار التدريبات على ملعب الكلية الحربية، في ظل جاهزية ملاعب النادي، فضلًا عن التكلفة المالية المرتفعة، والتي تقدر بنحو مليون جنيه شهريًا قيمة إيجار، وهو ما يمثل عبئا إضافيًا على النادي في ظل الأزمة المالية الحالية.

في المقابل، أبدى جون إدوارد تحفظه على قرار العودة إلى ميت عقبة، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تعيد الفريق إلى أجواء سابقة يسعى الجهاز الإداري لتجنبها، الأمر الذي دفعه إلى التلويح بالاستقالة اعتراضًا على القرار.

ويخشى المدير الرياضي من تكرار حالات الاحتكاك بين اللاعبين والجماهير أو بعض أعضاء النادي، لا سيما في حال تعثر النتائج، وهو ما قد يؤثر سلبًا على تركيز اللاعبين وحالتهم الذهنية خلال المرحلة المقبلة.

ويرى إدوارد أن استمرار التدريبات خارج أسوار النادي يمنح الفريق قدرًا أكبر من الهدوء والاستقرار، بعيدًا عن الضغوط اليومية، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل مستقرة يعد عنصرًا أساسيًا لتحسين الأداء داخل الملعب.

وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه، لا تزال المفاوضات مستمرة داخل نادي الزمالك للتوصل إلى صيغة توافقية تُرضي الإدارة وتحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الفني والمعنوي للفريق، مع ترقب صدور قرار نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.