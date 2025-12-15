وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي

ألقي وزير الأوقاف، كلمة رئيس الوزراء بالنيابة عنه، خلال فعاليات الندوة الدولية الثانية لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت عنوان “الفتوي وقضايا الواقع الإنساني”.

وأضاف وزير الأوقاف: “تنعقد الندوة تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. والفقيه عليه أن يلم بطرف من كل علم وطبائع الشعوب”.

وقال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنطلق اليوم تأتي في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، وتُعقد داخل 27 مسجدًا بواقع مسجد واحد في كل محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رسلان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز" أن هذه الفعاليات تندرج ضمن الخطة الدعوية الشاملة للوزارة، التي تستهدف ترسيخ الخطاب الديني الوسطي الرشيد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي لدى المواطنين، بما يسهم في دعم التماسك الوطني وبناء الشخصية المصرية الواعية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن اختيار المساجد تم على أساس التوزيع الجغرافي العادل، إيمانًا بأن وعي المواطن لا يقل أهمية في أي محافظة عن غيرها، مشيرا إلى أن الأسبوع الثقافي يتضمن مجموعة من المحاضرات والندوات والأنشطة التوعوية التي تتناول قضايا مشتركة تمس المجتمع كله، مثل مواجهة الشائعات والتضليل الإعلامي من منظور ديني وشرعي، مؤكدًا أن التثبت من الأخبار فريضة دينية وضرورة مجتمعية لما لها من أثر بالغ على استقرار الأفراد والمجتمع.



