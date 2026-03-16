زيلينسكي ورئيس البرتغال الجديد يبحثان استمرار دعم أوكرانيا والتعاون العسكري

أجرى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجديد للبرتغال أنطونيو جوزيه سيجورو؛ حيث جرى بحث إمكانية الإنتاج المشترك للأسلحة، ومشاركة الشركات البرتغالية في إعادة إعمار أوكرانيا، إضافة إلى مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار زيلينسكي - خلال الاتصال - إلى أن البرتغال قدمت دعما قويا لأوكرانيا منذ الحرب مع روسيا.. وقال: "نشكر لكم تأكيدكم استمرار تقديم المساعدة الدفاعية والمالية والإنسانية والسياسية، كما نثمن مشاركة البرتغال في مبادرة قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا (PURL) ،ونعول على مساهمات إضافية".